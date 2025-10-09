Azken tokiak geratzen dira C2 eta C1 mailetako euskara ikastaroetan izena emateko

AzpeitiaAzken tokiak geratzen dira C2 eta C1 mailetako euskara ikastaroetan izena emateko
Ikasturtea hasita egon arren, interesatuta izanez gero, gaur, ostirala, bertaratu daiteke udal euskaltegira
E.A.
AZPEITIA.
Osteguna, 9 urria 2025, 20:24
Abiatu du ikasturte berria Azpeitiko Udal Euskaltegiak, eta aurten ere aukera zabala eskaini du euskara ikasi nahi dutenentzat zein maila hobetzea helburu duten guztientzat.
Ikasturtea hasita egon arren, oraindik toki batzuk geratzen dira C2 eta C1 mailetan, eta interesa dutenek aste honetan eman beharko dute izena. Goizez nahiz arratsaldez daude taldeak.
Matrikula Azpeitiko Udal Euskaltegian egin behar da (Perez Arregi plaza 1-1, Enparan kaletik sarrera), Gaur, ostirala, 09:00etatik 18:00etara izango dira bertan. Informazio gehiago nahi dutenek 943 81 19 47 telefono zenbakira deitu edo euskaltegia@azpeitia.eus helbidera idatzi dezakete.