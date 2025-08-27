Azken agurra 'Berastegi' panderojoleari

AzpeitiaAzken agurra 'Berastegi' panderojoleari
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:48
Azpeitiak azken agurra eman dio Juan Ezenarro 'Berastegi' panderojoleari. Azpeitiko Soreasuko Sebastian Deunaren parrokian trikiti munduko lagunak bildu ziren Berastegiri azken agurra emateko, eta elizkizunean bertso batzuk bota zituen Sebastian Lizasok. Hala, hilaren 25ean hil zen musikari azpeitiarrak merezitako omenaldi hunkigarria jaso zuen asteartean.Lagun ugarik agurtu dute panderojole azpeitiarra sar sozialetan ere: 'Ixil isilean, denekin lagun, edozein tokira joateko prest eta bertan giro alaitzeko gai zinen. Urola erdiko trikiti erromerien donuen transmisio izan zara. Urola erdiko trikitiak, plaza, erromeria, mahai bueltako lagun handi bat galdu du.Eskerrik asko eman diguzun guztiagatik Juan. Bidai on eta jarraitu zure umorearekin...».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.