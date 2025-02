El Ayuntamiento inspeccionará edificios, chabolas y caseríos para la posible detección de amianto

Eli Aizpuru Azpeitia. Martes, 25 de febrero 2025, 20:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Azpeitia ha iniciado una campaña para detectar la presencia de amianto en edificios y estructuras de la localidad con el objetivo de identificar la presencia de este material y minimizar los riesgos que pueda causar en la población. La empresa especializada Dinam será la responsable de llevar a cabo el censo, un proceso que se extenderá durante seis meses. Su equipo de profesionales realizará inspecciones visuales en edificios tanto públicos como privados, aunque sin acceder a áreas de propiedad privada. Las inspecciones incluirán también caseríos o chabolas.

Para garantizar la transparencia y seguridad del procedimiento, los operadores estarán debidamente identificados con ropa reflectante, acreditaciones oficiales y un certificado emitido por el consistorio.

Una vez finalizada la primera fase del proceso, procederán a acceder a los edificios públicos. El Ayuntamiento tenía previsto iniciar el censo en 2024, pero los cambios metodológicos introducidos por Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco, retrasaron su puesta en marcha a 2025.

El amianto presenta un grave problema para la salud: las fibras de amianto pueden liberarse en forma de fibras microscópicas, que se expanden por el aire y, por inhalación, se introducen en los pulmones pudiendo originar diversas enfermedades (asbestosis, placas pleurales, mesotelioma, etc.) que suelen tardar varios años en manifestarse. Los materiales que lo contienen deben considerarse siempre como peligrosos.

En el año 2001 quedó totalmente prohibida cualquier actividad relacionada de producción, comercialización e instalación de amianto en España pero los productos fabricados antes de esta fecha siguen instalados.

No obstante, la presencia de estos materiales en los locales o espacios de los lugares de trabajo no indica directamente una situación de riesgo: las fibras del amianto no se desprenden de forma natural, sino que es necesario que se produzca una manipulación o alteración de dicho material para que tenga lugar la liberación y emisión de las fibras.