Aste honetan eman daiteke izena ludoteketako eta gaztelekuko zerbitzuetan

AzpeitiaAste honetan eman daiteke izena ludoteketako eta gaztelekuko zerbitzuetan
Ordutegi zehatzak ipini dituzte interesatuek inskripzioa egin ahal izan dezaten eta ostiralera bitartean gerturatu ahal izango dira hauek
Eli Aizpuru
azpeitia.
Astelehena, 22 iraila 2025, 20:22
Herriko haur eta nerabeentzako aisialdi hezitzaileko zerbitzuetan parte hartzeko izen-emate epea aste honetan izango da, bai ludoteketan eta baita Gaztelekuan ere. Ikasturte osoan zehar eskaintzen diren jarduerez gozatzeko, derrigorrezkoa da aurrez izena ematea.
Ludoteketan (Iturritxiki eta Txiki Txoko), HH5 eta LH6 bitarteko haurrentzat, izen-emateak ostiralera, irailaren 26ra, bitartean egingo dira. Arratsaldez, 15:30etik 19:00etara egongo dira hezitzaileak ludoteketan, eta goizez ere aukera izango da inskripzioa egiteko. Iturritxiki ludotekan, astearte eta ostegunetan, 10:00etatik 12:00etara:eta Txiki Txokon, aldiz,asteazken eta ostiraletan, 10:00etatik 12:00etara.
Umeak ikasturtean zehar joango diren ludotekan eman behar dute izena, eta urteko kuota (25 euro) bertan ordaindu beharko da. Zalantzak argitzeko, bertako hezitzaileek informazioa eskainiko dute.
Gaztelekuan, DBH1etik Batxilergo2ra bitarteko nerabeentzat, izen-emateak irailaren 24tik 26ra izango dira. Arratsaldez, hiru egunetan 15:30etik 19:00etara egin ahal izango da, eta goizez aukera egongo da irailaren 25ean, 09:30etik 13:30era.
Gaztelekuko erabiltzaile izateko ez da kuotarik ordaindu behar, baina DBH1eko zein erabiltzaile berri izango diren nerabeen gurasoek nahitaez bertaratu beharko dute.
Behin izenemateak amaituta, zerbitzuen irekiera irailaren 29an egingo da ludoteketan eta egun bat beranduago, irailaren 30ean, Gaztelekuan.
Informazio gehiago nahi dutenek, telefono hauetara deitu dezakete: Gazteria: 943 15 71 61 edo Gazte Informazio Bulegoa: 943 15 71 60.
