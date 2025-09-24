Aspanogiren bandera pirata ibiltaria, udaletxeko balkoian

AzpeitiaAspanogiren bandera pirata ibiltaria, udaletxeko balkoian
E. A.
Azpeitia.
Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:50
Azpeitiko plazatik egunotan igarotzen direnek, bandera bat ikusi ahalizango dute udaletxeko balkoian. Izan ere, haur minbiziaren sentsibilizaziorako hilabetea da iraila, eta Aspanogi elkartearen Bandera pirata ibiltariaekimenarekin bat egin du Azpeitiko Udalak.
Herritarrek haur minbiziaren inguruan kontzientzia hartzea da ekimen horren helburua. Honela, datorren astelehenera (irailak 29) arte egongo da bandera udaletxekobalkoian, minbiziadun haurrei, nerabeei eta haien familiei «laguntza, ikusgarritasuna eta gertutasuna» adie- razteko .
Aspanogi Gipuzkoako minbizia duten adingabeen familien elkartea da. Irabazi asmorik gabeko erakundea da, eta urte osoan zehar arreta psiko- soziala eskaintzen du ospitaleetan eta ospitalez kanpo. Sentsibilizazio-jardueren bidezko esku hartze soziala ere funtsezkoa da elkartearentzat, esku hartze integrala egiteko.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.