Artiekin elkarteko kideen artelanak eskura

AzpeitiaArtiekin elkarteko kideen artelanak eskura
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:48
Artiekin elkarteak antolatuta, bertako artisauen azoka egin zuten igarotako larunbatean Azpeitiko plazan. Euskal Herriko hainbat txokotatik bertaratutako hogei artisau baino gehiagoren lanak ikusi eta erosteko aukera izan zen egun osoan zehar eta erosketak egiteaz gainera, tartean, taloak dastatzeko edo egunean zehar eskainitako tailerretan edo ipuin kontaketan parte hartzeko aukera izan zuten gerturatutakoek.
