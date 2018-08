23 artelan aztergai izan ditu Xabier Gartzarainek Jueves, 9 agosto 2018, 00:13

Elkarrek argitaratu eta 216 orrialdetan, euskara hutsean, 23 artelan aztertzen ditu Xabier Gantzarainek. Lehen obra portada bertan ikusi daiteke, Ibon Aranberri debarraren Zuloa lana. Orrialdeak pasatu bitartean Malas Formas Txomin Badiolarena, Kalero Asier Mendizabalena, Pepo Salazarren Sarabande, Itziar Okarizen Variations Sur Le Meme Taime, Maria Ruidoren Electroclass, Euskadi TM eta 100% Basque Saioa Olmorena, Izenbururik gabe Bixente Ameztoirena, azala egin duen Ibon Aranberriren Lemoizko Argia, Mikel Eskauriazaren Dead Tree, Jose Luiz Zumetaren Gernika, J.R. Amondarainen Tiempo y Urgencia edo Guernica, Miriam Isasiren Escenario Simbólico, Nora Aurrekoetxea eta Laura Ruizek elkarlanean egindako Katalepsis, Mikel Telleriaren The Other Side Of Your Eyes, Juan Perez Agirregoikoaren Campeonato de Manis, Agur Jaunak Juan Aizpitarteren eskutik, Itziar Okarizen Irrintzi bideolana, Asier Mendizabalen Zer Eska-tzen Du Herriak, Iratxe Jaio eta Klaas von Gorkumek eskuz esku eginiko Hemendik Horra, Sine Nomine Erlea Manerosena, Espacio Domestico Naia del Castillorena eta Amable Ariasen Historia de Euskalerria.