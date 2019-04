Añares ISB seguirá jugando en la misma categoría durante la próxima temporada Las chicas del Añares ISB. / IRAURGI SB Las chicas del ISB se han quedado a las puertas del ascenso tras jugar el playoff el fin de semana en Tenerife AZPEITIA. Martes, 30 abril 2019, 00:28

No ha podido ser. El primer equipo femenino del Iraurgi ha jugado este pasado fin de semana la fase de ascenso a la primera categoría del baloncesto estatal, pero no lo ha conseguido. Desde el pasado jueves, las chicas del Añares han estado en Tenerife y tras caer en dos de los tres partidos de la liguilla las de Iraurgi no pudieron acceder a las semifinales. Así las cosas, la próxima temporada continuarán en la misma categoría, la Liga Femenina 2.

Añares IBS disputó tres encuentros. En el primero de ellos, cayeron por 67-68 ante el ISE CB Almeria, el jueves. Al día siguiente, se enfrentaron al Campus Promete, partido que también perdieron (59-84). Hasta el tercer encuentro no se hicieron con la vistoria. Ganaron al Patatas Hijolusa, por 79-81, pero ya sin opciones a meterse en las semifinales.

Pese a la derrota en Canarias, las del Añares ISB han realizado una excelente temporada.