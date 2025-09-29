Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azpeitia

Amplían al 6 de octubre el plazo para inscribirse en la terapia para dejar de fumar

E. A.

azpeitia.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47

La Asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa ha ampliado hasta el 6 de octubre el plazo de inscripción para participar en las terapias gratuitas de deshabituación tabáquica que este mes han comenzado en la comarca de Urola Kosta.

La iniciativa, organizada por el área de prevención de la entidad, está dirigida tanto a pacientes de cáncer como a la población general. Los grupos son impartidos por una psicóloga experta en tabaquismo y cuentan con una tasa de éxito del 60%. La terapia puede realizarse de manera presencial, (en Enparan kalea, 6), o bien online.

Antes de iniciar el proceso, se realiza una entrevista previa con cada persona interesada para valorar la mejor manera de dejar el tabaco y personalizar la atención. Además, se ofrecen modalidades tanto grupales como individuales.

Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden inscribirse a través del teléfono 943 45 77 22, el correo electrónico gipuzkoa@contraelcancer.es o mediante el enlace disponible en la web oficial contraelcancer.es/es/tabakoari-agur.

