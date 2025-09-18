Azpeitia'Amak Tribuan' egitasmoak bigarren urtez ateak zabalduko ditu Azpeitian
4 urte bitarteko haurrak dituzten amei zuzenduta dago eta irailaren 26a arte eman daiteke izena amak ahalduntzeko proposamen honetan
E. A.
azpeitia.
Osteguna, 18 iraila 2025, 20:09
Aurreko ikasturtean izan zuen arrakastaren ostean, Azpeitiko Udalak berriz ere martxan jarriko du Amak Tribuan egitasmoa. 0 eta 4 urte bitarteko haurrak dituzten amei zuzenduta dago, eta Haizea Egiguren Iriartek gidatuko ditu saioak.
Egigurenek azaldu duenez, amatasunak sarritan bizitzako arlo asko berrantolatzea eskatzen du, eta horixe da tailerraren helburua: ama berriak indartzea eta zaintza-lana partekatzeko espazio bat sortzea. «Zaintzaileak ere zaindua behar du izan; gure buruak eta elkar zaintzeko hautu kontziente bat egiten laguntzea da Amak Tribuanen proposamena», dio Egigurenek.
Tailerrak doakoak izango dira urtarrilera arte, eta hamabostean behin elkartuko dira, Basazabal jauregian. Izena emateko epea irailaren 26ra arte egongo da zabalik, Udalaren webgunean eskuragarri den estekaren bidez. Hautagaiak inskripzioan adierazi beharko du goizeko edo arratsaldeko saioetan parte hartu nahi duen. Prezioa 24 eurokoa izango da, taldeak osatu ondoren ordaindu beharrekoa, eta Azpeitian erroldatuek lehentasuna izango dute. Taldeak hala erabakiz gero, jarraitzeko aukera izango dute otsailetik maiatzera.
Egigurenek iragarri duenez, saioetan honako gaiak landuko dituzte: norberaren beharrak identifikatu eta asetzeko bideak; mugak jartzeko eta erabakiak hartzeko trebakuntza; zailtasunei eta pozari lekua egitea; exijentzia jaistea eta norbere buruarekin goxotasunez aritzea; erruaren eta bakardadearen kudeaketa; tratu onak eta harreman osasuntsuak lantzea; plazera, desioa eta jolasa sustatzea, eta amek egiten duten zaintza-lanari balioa ematea.
«Tribuaren babesean, espazio seguru eta zainduan elkartuko gara. Gorputza izango dugu lanabes, eta saioak praktikoak eta esperientzietan oinarrituak izango dira», esan du Egigurenek.
