Alejandro Franco mantiene el liderato en el Campeonato de Ajedrez de Gipuzkoa

E. A. Azpeitia. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36

El sábado se disputó en Azkoitia la segunda ronda del Campeonato Zonal de Gipuzkoa de Tercera Categoría, en la que el azpeitiarra Alejandro Franco -con pleno de victorias- se impuso a Alaitz Hidalgo. Gracias a esta victoria, Franco se sitúa al frente de la clasificación.

El torneo, organizado por la Federación Gipuzkoana de Ajedrez con la colaboración del club Anaitasuna Kakute, decidirá los tres ascensos a Segunda Categoría. Por ahora, Franco comparte el liderato con el jugador Jorge Domingo.

El resto de representantes del equipo de Azpeitia obtuvieron resultados variados en esta segunda jornada. Juan Carlos Fernández comenzó su partida con una clara ventaja, aunque finalmente se le escapó el triunfo. Por el contrario, Víctor Drahushchak consiguió rescatar medio punto tras remontar una posición desfavorable, sacando finalemnet adelante unas peleadas tablas. También Julen Azpillaga sumó medio punto con un mejor juego que el reflejado en el marcador.

Por otro lado, en la Segunda Categoría del campeonato guipuzcoano, Iñaki Uranga se enfrentaba a un duro rival, uno de los favoritos del ascenso, y cayó ante Markel Kerexeta.

Por último, Aitor Elustondo, perdió en Gros.