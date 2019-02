Aitor Zubizarreta (Entrenador del Lagun Onak): «¿Un resultado para hoy? Un gol más que el Zamudio» Aitor Zubizarreta en el banquillo local, en Garmendipe. / E.A. ELI AIZPURU Sábado, 9 febrero 2019, 01:29

Aitor Zubizarreta (Azpeitia, 1978) lleva pocos meses como entrenador del Lagun Onak. Llegó a Tercera División como segundo de a bordo, con Igor San Miguel, la pasada temporada y tras la destitución de este último, en noviembre, el club le propuso ponerse al frente del primer equipo. Fue llegar y besar el santo. El Lagun Onak comenzó a salir del agujero y en este momento ha subido del decimoquinto puesto al noveno. Hoy se enfrenta en casa al Zamudio, a partir de las 17.00.

-¿Cómo ve el partido de hoy?

-Será un partido duro, no cabe duda. A lo largo de esta temporada el Zamudio también ha cambiado de entrenador y están inmersos en una buena dinámica. Empataron al Beasain la pasada jornada. En esta categoría no hay partidos fáciles y este no será una excepción.

«Quiero dejar un equipo consolidado, aunque ¡dar un bombazo sería lo máximo!»

-Por parte del Lagun Onak, ¿con qué equipo cuenta?

-Casualmente nos encontramos sin ninguna baja. Hace tiempo que no hemos podido contar con toda la plantilla y en esta ocasión estamos completos. Así que el único dolor de cabeza para el sábado (la entrevista se realizó el jueves por la noche) es qué dieciocho escoger y de ellos sacar el once correspondiente.

-¿Seguirá apostando por los azpeitiarras?

-Se verá. Al final, pese a apostar por los locales, el grupo es de 21 y hay que intentar ser justo. Ver el nivel de cada uno en los entrenamientos -algunos se toman unos días de descanso, etc- y hay que saber gestionar este tipo de circunstancias. Si bien es cierto que intento alinear a jugadores locales, me debo a todos y les debo, en consecuencia, el mismo respeto a cada uno de ellos.

-Desde que tomó las riendas del equipo, en noviembre, el Lagun Onak está teniendo buenos resultados.

-Hemos ganado todos los encuentros en casa exceptuando uno y fuera, no hemos perdido ningún partido. El equipo está en una buena dinámica y somos optimistas en ese aspecto.

-¿Qué es lo que ha cambiado en el Lagun Onak, de ir tan mal a renacer de repente?

-El calendario en noviembre era bastante difícil. Nos tocó jugar contra los tres primeros clasificados: Portugalete, Sestao y Somorrostro y perdimos los tres. Anteriormente, habíamos empatado en varias ocasiones. Sin embargo, creo que el equipo estaba bien a nivel competitivo, fallaban los detalles. No conseguíamos puntos y, en consecuencia, no sacábamos adelante los encuentros. Comenzamos a cosechar puntos en el primer encuentro que debuté como entrenador y el equipo fue adquiriendo confianza. Pero antes, estábamos trabajando bien y el Lagun Onak era competitivo. Cambió la dinámica y hemos ido hacia arriba.

-El cambio a la Tercera división, ¿supone un salto importante?

-Bastante considerable. Me ha venido bien el tiempo que he estado con Igor San Miguel. He podido conocer la categoría y el vestuario, lo que me ha servido de experiencia.

-¿Cuál es el objetivo que se marca para esta temporada?

-Estando en la situación en la que estamos, el primero de los objetivos es alejarse de los puestos de peligro y salvar la categoría. Una vez conseguida la permanencia, disfrutar del fútbol y finalizar la liga en el mejor de los puestos posible.

-¿Es exigente la afición azpeitiarra?

-No sé si el grado de exigencia es alto o no. La gente siempre te hace algunos comentarios pero no especialmente. El Lagun Onak tiene su historia y una trayectora en Tercera División. Fue campeón con Zulaika y jugó los play-offs de ascenso en varias temporadas y después de esas experiencias, la afición también tiene ilusión por ver al equipo en esa tesitura. Pienso que es mayor el grado de exigencia que tengo conmigo mismo que el de los aficionados.

-El día en que se vaya. ¿Dónde le gustaría dejar al equipo?

-El Lagun Onak es un histórico de Tercera. Es difícil conseguir el ascenso pero sí me gustaría dejarlo con una buena base, con gente de la cantera y con un futuro asegurado porque creo que los jugadores locales tienen que ser una base en el equipo. De ahí en adelante, la intención es dejar un equipo consolidado, no pido otra cosa, aunque, por qué negarlo, ¡dar un bombazo sería lo máximo!

-Un entrenador...

-Me fijo en muchos entrenadores diferentes e intento aprovechar lo mejor que veo y seguir haciendo mi propio camino. (No se moja).

-Un jugador...

-Soy de la Real y me gustan mucho los jugadores de la Real Sociedad. Me fijo mucho en los zurdos pero no puedo citar a ninguno, me gustan muchos (tampoco se moja).

- Y, ¿un resultado para hoy?

-Un gol más que el Zamudio (No hay forma. Que así sea).