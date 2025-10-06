Agotados los dorsales para la carrera de 6 km de la San Silvestre azpeitiarra

E.A. azpeitia. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Según han dado a conocer los organizadores de Xeye atletismo taldea, ya se han agotado los 1.200 dorsales disponibles para la prueba de 6 kilómetros de la San Silvestre de Azpeitia. Aunque aún quedan algunos dorsales para la carrera de 3 kilómetros, el cupo de la prueba larga ya se ha completado.

En esta edición, la participación femenina alcanzará el 45% y la masculina el 55%. Además, el 57% de las personas inscritas son de Azpeitia y el 29% de Azkoitia, por lo que se espera un ambiente inmejorable para despedir el año.

Desde la organización recuerdan que esta carrera es posible también gracias a la colaboración de las personas voluntarias. Por ello, a medida que se acerque la fecha, se abrirá el formulario para inscribirse como voluntario o voluntaria. La organización quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que hacen posible esta cita año tras año.