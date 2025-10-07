Abierto provisionalmenteel paso subterráneo entre Garmendi y Euskal Herria

E.A. azpeitia. Martes, 7 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Continúan las obras para conectar el carril bici del barrio Euskal Herria con el que va de Azpeitia a Azkoitia. Para poder realizar estos trabajos, el paso subterráneo entre los barrios de Garmendi y Euskal Herria ha permanecido cerrado durante las últimas semanas, pero ahora vuelve a estar abierto para peatones, de manera provisional.

Con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta, el Ayuntamiento inició las obras a mediados de septiembre, con la previsión de terminarlas en un plazo de dos meses. Se construirá un tramo de carril bici de unos 200 metros. Antes de que las obras concluyan por completo, el paso subterráneo volverá a cerrarse durante un par de días más.