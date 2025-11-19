Azkoitia'Zientzia kalean' erakusketa ikusgai
Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:12
'Zientzia Kalean' erakusketa ikusgai dago eliz atarian hilaren 28a arte. Udalak eta EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak antolatutako 11 infografiek eguneroko produktu eta elementuen atzean dagoen zientzia azaltzen dute, besteak beste telefono mugikorrena, barra kodeena, txertoena edo ogiarena. QR kodeen bidez edukiak euskaraz eta erdaraz deskarga daitezke. Erakusketa herriko dendetara eta ikastetxeetara ere zabaldu da. Herrixen elkarteak sustatuta, saltokiek euren jarduerarekin lotutako poster bana jarriko dute, eta ikasleek infografietan oinarritutako galdetegi bat ere beteko dute. Galderak ondo erantzuten dituztenen artean tablet bat zozkatuko du udalak.