Iazko finalistak eta Oteiza pilota elkarteko kideak udal arduradunekin. OTEIZA PILOTA ELKARTEA

Azkoitia

Zazpi final jokatuko dira igandean 51. Kontzejupeko pilota txapelketan

Benjamin, alebin, infantil eta nagusien mailako partidak jokatuko dira herriko pilotalekuan, 16:00etan hasita

Eli Aizpuru

Azkoitia

Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:44

Comenta

San Andres eguneko ekitaldien barruan eta festa giroko programazioarekin bat, herriko hainbat gaztetxo eta familia beste hitzordu garrantzitsu baten zain izango dira. Izan ere, igandean jokatuko dira 51. Kontzejupeko Pilota Txapelketaren finalak. 16:00etan hasita, hainbat lehia izango dira herriko pilotaleku berezian, zazpi guztira. Benjamin mailatik nagusien mailara bitarteko lehiak izango dira, eta guztiak binaka jokatuko dira. Honako hauek dira finalak:

Benjamin B mailan, Oihan Zabala eta Oihan Lete ariko dira Libe Santos eta Urki Aranaren aurka. Hauek zabalduko dute arratsaldeko pilota festa.

Ondoren, benjamin A mailakoen txanda izango da: Aimar Azkunek eta Beñat Morenok osatutako bikoteak Jon Arozena eta Ekain Segurola izango ditu aurrez aurre.

Jarraian, alebin edo kimuen B mailakoak izango dira lehian: Eritz Zabaleta eta Haize Aramendi ariko dira alde batetik, eta Martin Iraeta eta Eki Elorza bestetik.

Alebin A mailan, Lur Juaristi eta Beñat Andola iritsi dira finalera, eta aurrez aurre izango dira igandean Enaitz Andola eta Julen Zinkunegik osatutako bikotearekin.

Haurren mailakoen B kategoriako finala izango da hurrena: Aitzol Garatek eta Igor Arrietak Omar Krikeb eta Aimar Iturralde izango dituzte arerio.

Haurren A mailan, berriz, Denis Santosek eta Joab Diazek Oihan Mendizabal eta Xanet Arana izango dituzte aurkari.

Azkenik, nagusien mailako lehiak itxiko du jaialdia: Mikel Arambarrik eta Alejandro Juaristik osatuko dute bikotea, eta Julen Etxanizen eta Aitor Azkoitiaren kontra neurtuko dira.

Behin partidak amaitutakoan, azken hilabeteetan herriko pilotariek helburu izan duten sari banaketa egingo da Oteiza Pilota Elkarteko eta udaleko ordezkarien eskutik.

Gomazko Paleta Txapelketa

Gipuzkoako Gomazko Paleta Txapelketako finala jokatuko dute asteburuan Jokin Aizpuru eta Iker Epelde herriko pilotariek. Zapatuan jokatuko dute lehia Oteiza Pilota Elkarteko kideek, Zestoako Gurutzeaga pilotalekuan, Astigarragako Mundarro Pilota Elkarteko bikote baten aurka. 16:15ean hasiko da finala, nagusien mailan.

