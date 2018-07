«En esta sociedad tan tecnológica veo cada vez más necesaria la poesía» La azkoitiarra Maite, con su primer libro de poesía. / SUDUPE Señala la profesora y escritora azkoitiarra Maite López Las Heras | La azkoitiarra afincada en Elgoibar, acaba de publicar su primer libro de poesía titulado 'Pienso luego escribo' JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Sábado, 14 julio 2018, 00:13

«En esta sociedad donde las máquinas, la tecnología, los robots, son omnipresentes y marcan la vida de las personas día tras día, veo cada vez más necesaria e importante la poesía, las humanidades, las personas en definitiva» señala Maite López Las Heras, azkoitiarra afincada en Elgoibar que acaba de publicar su primer libro de poesía titulado 'Pienso luego escribo'.

El libro es «una recopilación de muchos poemas que he ido escribiendo, hasta el momento en que vi que había material suficiente para un libro» comenta Maite, licenciada en filología clásica y profesora de lengua española, literatura, francés y latín en la ikastola elgoibartarra.

«Una palabra, una situación, una realidad que veo se traducen en un poema que escribo. La poesía es el fruto de lo que percibo, de lo que siento en cada momento» apunta para subrayar que «tengo la necesidad de escribir sobre lo que hacen las personas, el porqué lo hacen, sobre esas cosas que son importantes como la esperanza, la pérdida, la muerte, el sentido de las cosas...»

Maite, a pesar de haber ganado un par de ediciones del concurso de cuentos en Euskara Bizenta Mogel, escribe poesía en castellano. Tal vez sea por su especial querencia hacia los idiomas y especialmente hacia las lenguas clásicas «el latín y el griego siguen vivos en nuestros idiomas y las palabras que usamos tienen un significado, una historia y etimología que, para mí, da mucho juego y suponen una fuente inagotable de inspiración»

Los poemas que conforman el libro los ha 'ordenado' y agrupado utilizando las estaciones del año con una significación clara, los poemas del epígrafe de primavera son los relativos a la infancia, al inicio. El verano muestra una etapa adulta, de plenitud mientras que el otoño muestra una forma de decadencia que se culmina en el invierno como final, como epílogo de la vida, del sentir y de todo. «Me pareció una manera adecuada de organizar, tantos los poemas escritos en situaciones y estados de ánimo diversos, como los poemas que son, en ocasiones, válvulas de escape o reflejos de una realidad social que no puedo dejar de denunciar» subraya la azkoitiarra.

Varias editoriales

Cuando decidió publicar sus poemas se puso en contacto con varias editoriales de las cuales dos contestaron positivamente y; finalmente, publicó su obra con la editorial Circulo Rojo. «Y me ha sorprendido positivamente la aceptación que ha tenido. La gente me ha demostrado que todos tenemos corazón y gustamos de la poesía, ahora bien, una poesía que se entienda, que llegue a la gente, que deje espacio para la interpretación personal de cada lector y que permita disfrutar y sentir. Creo que todavía tenemos el concepto de una poesía aburrida, aquella de la escuela que era tan difícil entender, la de la métrica, la que no sentíamos» comenta.

Uno de los aspectos que más le ha gustado al publicar sus poemas es que la gente «se identifica con lo que tú has escrito aunque la interpretación sea distinta a lo que yo sentía al escribir ese poema. Me he dado cuenta que esas otras formas de sentir cada una de mis poesías son totalmente lícitas y tan verdaderas como lo que yo experimentaba al escribirlas. También ha sido, y es, muy enriquecedor este otro aspecto de la creación» puntualiza la azkoitiarra que ya ha puesto a la venta el libro 'Pienso luego escribo' en la red, y en librerías como Amaitz en Azkoitia.