Segunda ronda del Zonal del Campeonato de Gipuzkoa, hoy

El pasado sábado comenzó el Zonal Azkoitia del Campeonato de Gipuzkoa individual de Tercera categoría, en Kultur Etxea. Organizado por la Federación Guipuzcoana de Ajedrez y Anaitasuna-Kakute Xake Taldea, y bajo el arbitraje de José Andrés Pérez, el torneo acoge a 15 jugadores: dos son de Santikutz de Legazpi, cinco de Xaputarrak de Azpeitia, uno de Zubi Ondo de Elgoibar y siete de Anaitasuna-Kakute. El evento se disputa durante cinco sábados a partir de las 16.00 horas, a una velocidad de 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada, dándole el ascenso a tres jugadores a la segunda categoría.

En la ronda 1 se dieron los siguientes resultados: Azpillaga-Fernández M 0-1, Fernández S-Domingo 0-1, Drahushchak-Garate 1-0, Franco-Fernández E 1-0, González-Arriola, A tablas, Aldalur-Hidalgo 0-1, Solorzano-Arriola M 0-1, y Zubeldia descanso. Este será el emparejamiento para la segunda ronda que de hoy: Fernández M-Domingo, Hidalgo-Franco, Arriola M-Drahushchak, Arriola A-Fernández S, Garate-González, Fernández E-Aldalur, Zubeldia-Azpillaga y descansa Solorzano.

En el Zonal de Segunda categoría que se disputa en Elgoibar, Izaro Arriola, que el año pasado se proclamó Campeona de Gipuzkoa de Tercera, venció en la primera ronda contra Belosillo. Por otro lado, a Directiva del Club comunica que mañana se disputará el V Beteranoen Anaitasuna, y el día 26 el V. Emakumezkoen Anaitasuna. Ambas a las 16.00 horas.