Sánchez ha disputado el internacional de ajedrez de Riga en Letonia El azkoitiarra en Letonia. AZKOITIA. Martes, 14 agosto 2018, 00:18

El domingo terminó en Letonia el Riga Open Thecnical University 2018, con un total de 655 jugadores divididos en varios grupos según su nivel. En el Grupo A participó el azkoitiarra Héctor Sánchez, que terminó en el puesto 172 con 4 puntos de 9 partidas, lo que le ha supuesto una pérdida de 13,5 puntos en su ranking internacional.

El Torneo más duro

Según ha señalado el azkoitiarra, «este torneo ha sido el más duro que he jugado en mi vida. Hay muchos maestros y los chavales juegan muy por encima del ranking que tienen. Todos los días he tenido partidas muy duras. Si tuviera que destacar alguna partida me quedaría con la que jugué contra el MI colombiano Daniel Ruiz, al que casi gano, o la última con el alemán Julius Chittka, en la que sacrifiqué peón por ataque y terminó en tablas» .

Hector ha querido destacar «a los chavales jóvenes que han venido de diversos países y tienen una gran capacidad de cálculo, a los que solo les hace falta experiencia y estar más rodados. Son muy duros. El torneo ha estado muy bien y la ciudad de Riga es muy bonita y tranquila. El centro, plagado de terrazas con música, parece muy alegre. He terminado muy satisfecho después de tres años en los que apenas he podido disputar torneos, me ha venido bien para ir retomando la actividad. Ahora me planteo jugar el Torneo Virgen de Valencia en Piélagos y el Match HerriKoloreak entre Anaitasuna Kakute y Hondarribi Marlaxka. Ha sido una gran experiencia, muy recomendable».