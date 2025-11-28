La Real Sociedad Bascongada cuenta con dos nuevos Amigos de Número

Eli Aizpuru azkoitia. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País ha incorporado recientemente como nuevos miembros a Jabier Olaskoaga Urtaza y Jorge Arévalo Turrillas, dos figuras destacadas en los ámbitos de la Medicina y la Formación Profesional, respectivamente. Su ingreso supone un reconocimiento a trayectorias profesionales de gran impacto en Euskadi y al compromiso de ambos con el progreso social, científico y educativo.

Jabier Olaskoaga Urtaza (Errenteria, 1952) es médico especialista en Neurología, doctor por la Universidad del País Vasco y máster en Neuroinmunología. A lo largo de su carrera ha sido consultor de Neuropsiquiatría del Instituto Social de la Marina, neurólogo adjunto en el Hospital Gipuzkoa y consultor sénior en el Hospital Universitario Donostia, donde también coordinó la Unidad de Esclerosis Múltiple y desarrolló una intensa labor investigadora ligada al Instituto Biodonostia. Premio Científico de la Sociedad Española de Neurología en 2021 y Miembro Numerario de Honor desde 2023, cuenta con una amplia producción científica y ha participado como investigador principal en numerosos ensayos clínicos.

Por su parte, Jorge Arévalo Turrillas (San Sebastián) es ingeniero técnico Industrial y ha dedicado buena parte de su trayectoria a la docencia y la gestión pública en el ámbito de la Formación Profesional. Fue profesor durante 24 años en el Centro Integrado Easo Politeknikoa y posteriormente ocupó los cargos de director General de Formación Profesional del Gobierno Vasco y de viceconsejero durante 16 años. Ha sido responsable directo de cinco de los seis Planes Vascos de Formación Profesional —referentes a nivel estatal y europeo— y ha asesorado a instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Congreso y el Senado, así como a diferentes gobiernos autonómicos y entidades empresariales.

Con su incorporación, la Sociedad Bascongada reconoce «la contribución de ambos al conocimiento, la innovación y el desarrollo social del País Vasco, en coherencia con el espíritu ilustrado y reformista que inspira a la institución desde su fundación en el siglo XVIII», ha señalado Juan Bautista Mendizabal en representación de la RSBAP.

Olaskoaga ingresó en la Real Sociedad de los Amigos del País el pasado octubre y en su lección de ingreso trató sobre dos pioneros de la Neuropsiquiatría en Gipuzkoa: Ricardo de Añibarro y Lángara (1857-1934) y Ricardo Bueno y Ituarte (1904-1956).

Por su parte, Arévalo habló de 'La importancia de la Formación Profesional en la competitividad de Euskadi' en el acto llevado a cabo el pasado día 8 en el centro Easo Politeknikoa de Donostia, con la participación de representación azkoitiarra, entre ellos Axun Larrañaga, Miren Otero, directora de Izarraitz Lanbide Heziketa BHI y Juan Bautista Mendizabal.