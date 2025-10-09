Proyectarán las películas 'El cautivo' y 'Super agente Hitpig' este fin de semana

Este fin de semana se proyectarán las películas 'El cautivo' y 'Super Agente Hitpig' en el teatro Baztartxo. El sábado no habrá proyecciones, ya que la compañía Txalo Produkzioak presentará la obra teatral Amak.

El domingo, a las 17.00 horas, se ofrecerá la película infantil 'Super Agente Hitpig', y a las 19.30 horas se proyectará 'El cautivo', dirigida al público adulto. El lunes se volverá a emitir 'El cautivo', en esta ocasión a las 20.00 horas.

Como es habitual, el lunes será el 'Día del Espectador', por lo que las entradas podrán adquirirse a un precio reducido.