Presentadas alternativas de accesibilidad a los vecinos de Floreaga Presentación del estudio de alternativas a los vecinos de Floreaga. Es un proyecto de casi dos millones de euros con cuatro ascensores, rampas y pasarelas JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Sábado, 27 octubre 2018, 01:07

Tras unos meses de trabajo, la empresa LKS (contratada para realizar un estudio de alternativas de mejora de la accesibilidad de Floreaga), ha entregado al Ayuntamiento un documento con varias alternativas a ejecutar en cinco fases diferenciadas. La intervención contempla cuatro ascensores, pasarelas y nuevas rampas. «Una actuación que requiere una exhaustiva planificación de tiempos y de costes», ha señalado el consistorio.

El alcalde y el técnico de LKS presentaron el estudio a los delegados de los vecinos de Floreaga. Es un proyecto de casi dos millones de euros y por ello, el Ayuntamiento lo dividirá por fases «comenzando a poner soluciones de abajo hacia arriba hasta alcanzar Aretxabaleta», subrayan.

Básicamente, los proyectos contemplarían un ascensor en correos con una pasarela a Tecla y otra pasarela al aparcamiento de arriba del Joseba. Otro ascensor desde ahí a la plazoleta de Zuazola donde está la peluquería de Anuxka y sustituir las escaleras por rampas en Zuazola. Otro ascensor sería el proyectado en 2015 y un cuarto desde Izarraitz a Aretxabaleta. El alcalde ha afirmado que «queríamos hacer un estudio completo y no poner un parche. Ahora tenemos que ver cómo se puede llevar a cabo su ejecución. Llevará una velocidad moderada pero irá adelante».

Por su parte, los representantes de los vecinos de Floreaga han apuntado que «nos han expuesto el proyecto global que entendemos soluciona el problema de accesibilidad de forma satisfactoria en líneas generales» y han pedido información sobre la partida presupuestaria que van a dedicar en 2019 y «nos han dicho que todavía no están confeccionados los presupuestos. Que a finales de noviembre nos lo comunicarán». A este respecto, el alcalde ha señalado que «hasta finales de noviembre no se podrá dar una respuesta concreta ya que todavía no se tiene la propuesta de cuentas pero que la intención es disponer de una partida para realizar el proyecto de la primera fase». Cada una de las fases requiere el desarrollo de su proyecto de ejecución. Por otro lado, las escaleras mecánicas se han descartado porque no son accesibles para todas las personas.

Los representantes de los vecinos de Floreaga han pedido que «las dos primeras fases se ejecuten conjuntamente y el total lo más rápido posible. No hemos hablado de fechas. Nos gustaría verlo terminado del todo en la próxima legislatura y el propio alcalde ha reconocido que la fase 1 sola se queda escasa y que sería más lógico hacer a la vez la fase 1 y 2» para añadir que «es importante acortar tiempos uniendo lo que llaman fase 1 y 2 y creemos que la fase 4 debiera ser anterior a la 3».

Presentación pública

Al ser un proyecto de grandes dimensiones y no tan sencillo de explicar sin la ayuda de material visual, el Ayuntamiento presentará el estudio de alternativas públicamente en Elkargunea el día 20 de noviembre a las 19.00h para todos los vecinos de Floreaga así como para el resto de ciudadanos interesados.