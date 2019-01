El párroco bendijo el pasado domingo el barco 'Aita Mari' El párroco con tripulantes y miembros de Esku Bidez en el Aita Mari. El barco recibió ayer la negativa a zarpar al Mediterráneo | Parroquia y 'Esku bidez' han mostrado su enfado por la decisión que les impide salir de puerto JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Sábado, 19 enero 2019, 00:40

El párroco de Azkoitia, Félix Azurmendi bendijo el pasado domingo el barco 'Aita Mari', pesquero reconvertido en barco de rescate por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH). El barco recibió ayer tarde la negativa a zarpar desde el puerto de Pasaia para comenzar con su labor humanitaria. La Capitanía Marítima de Pasaia, dependiente del gobierno Estatal negó el permiso para la partida.

El párroco, que ayer cumplía 43 años de su ordenación, bendijo el barco acompañado por miembros de la ONG azkoitiarra 'Esku bidez' que hizo una campaña de recogida de fondos en 2018 donando 7281 euros. «Una organización política, gobierno o partido político, que no quiere, no sabe o dice no poder legalmente rescatar a migrantes en grave riesgo de su vida, carece de legitimidad ética y democrática en lo que se refiere a los derechos humanos fundamentales» han señalado desde la parroquia y desde la ONG mostrando su enfado por la decisión que les impide salir de puerto.