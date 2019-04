El Orioko se jugará la permanencia en las dos jornadas finales tras el empate en Urnieta El Orioko sigue tercero por la cola, pero confía en salvar la temporada, manteniendo la categoría. Finalizará la temporada visitando al Trintxerpe y recibiendo en Orio al Mariño EL DIARIO VASCO ORIO. Miércoles, 17 abril 2019, 00:20

El Orioko de la categoría Preferentre no paso del empate a cero inicial en su visita a Urnieta y se jugará su futuro en los dos últimos partidos de Liga, donde se enfrentará a los dos últimos clasificados, al Trintxerpe y al Mariño. Una pena el no poder sumar los tres puntos en Urnieta, puesto que los de Iván Luis hicieron un buen partido, sobre todo un muy buen primer tiempo, pero sin acierto cara al gol, errando numerosas ocasiones. En la segunda parte, el Orioko no mantuvo la misma intensidad y el partido estuvo más igualado.

Tras este empate, la situación clasificatoria se complica, ya que los resultados de los rivales directos no acompañaron. Pero, el equipo sigue 'vivo' y se jugará, como decimos, la permanencia en el campo del Trintxerpe (5 de mayo) para terminar la Liga en Orio recibiendo al Mariño.

Ahora, los jugadores se toman unas merecidas vacaciones, hasta el 23 de abril, que es cuando volverán a los entrenamientos.

Resto de resultados

En cuanto al resto de resultados de los equipos del Orioko, los juveniles ganaron 3-4 en Azkoitia contra el Anaitasuna, con el definitivo gol, de Alex Emparanza, en el minuto 88. El cadete de Honor perdió 4-0 en Hondarribia, mientras el cadete txiki se imponía 3-0 al Lagun Onak, con goles de Aimar Erkizia (2) e Iván Golderos. El infantil de Honor derrotó por la mínima, 1-0 al Añorga, con gol de Amets Génova en el minuto 64, con victoria también del infantil txiki, 3-0 ante el Kostkas, con goles de Aimar Mugika, Igor Arruti y Beñat Arruti. Para acabar el repaso, mencionar la derrota de las cadetes féminas, 3-0 en Oiartzun.