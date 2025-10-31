Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jose Luis Franzesena dice maravillas del órgano Cavaillé Coll azkoitiarra E.A.

Jose Luis Franzesena | 25 años al frente del Cavaillé-Coll de Azkoitia

«El órgano de Azkoitia es una maravilla, una joya que nunca deja de sorprenderme»

Franzesena, que cumple este sábado un cuarto de siglo al cargo del Cavallé-Coll de la parroquia azkoitiarra ofrecerá un concierto a las 20.00 junto a la soprano Mariatxen Urkia

Eli Aizpuru

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:55

Este sábado se cumplen veinticinco años desde que José Luis Franzesena asumiera la titularidad del órgano Cavaillé-Coll de la iglesia de Santa María la ... Real de Azkoitia, un instrumento cuya sonoridad ha acompañado a generaciones de fieles en la localidad. Para Franzesena, nacido en Azpeitia en 1942, este aniversario es mucho más que una cifra. Es la celebración de toda una vida dedicada a la música.

