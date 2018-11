Ocho ONG participarán en la semana solidaria Garapenean Bidelagun Asistentes a la presentación del jueves en el ayuntamiento. / SUDUPE Teatro de calle, proyecciones, música y una feria completan el programa JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Sábado, 10 noviembre 2018, 00:25

Este jueves se presentó en el ayuntamiento la semana solidaria que bajo el título genérico de Garapenean Bidelagun se llevará a cabo en el municipio.

Un total de ocho ONG participarán en la edición de este año y si el domingo 25 mostrarán en la plaza el trabajo que desarrollan en una feria solidaria, además, los dos próximos jueves ofrecerán teatro de calle coincidiendo con la hora del pincho pote.

El día 15 se presentará 'Larrialditan' y el 22, 'Welcome!', una obra itinerante basada en la poesía visual. Asimismo, los días 18 y 19 de noviembre se proyectará la película del mismo título 'Welcome!', que cuenta la historia de un joven procedente del kurdistán iraní que decide cruzar a nado el Canal de la Mancha.

Señalar que Esku Bidez ha organizado para hoy el concierto de Izaro para ayudar a Salvamento Marítimo Humanitario SMH y que ayer ofrecía la proyección del documental 'Zuk'.

Participantes de la Semana

En la iniciativa Garapenean Bidelagun participarán las ONG Gazteak eta Garapena, Behar Bidasoa, Esku Bidez, Lumaltik, The Direct Help, Mundu Solidarioa Helburu, Bidezko Merkataritza y Acoes. En la rueda de prensa de no estuvieron todos los grupos pero Iñaki Lizaso (Behar Bidasoa), Nerea Machado (Esku Bidez), Pello Larrañaga (The Direct Help) y Juan Inazio Sudupe (Gazteak eta Garapena) explicaron por encima su trabajo para llevar la ayuda a diferentes rincones del mundo.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Nekane Larrañaga señaló que se ha hecho un esfuerzo especial a la hora de elaborar el programa de estas Semana Solidaria.