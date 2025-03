Musika Bandak eta Bizkargiko banda gazteak joko dute bihar kontzejupean

E. A. AZKOITIA. Viernes, 21 de marzo 2025, 20:01 Comenta Compartir

Taldez Talde egitasmoaren bigarren emanaldia izango da bihar, Kontzejupean. 12:30ean hasiko da emanaldia. Azkoitiko Musika Bandako eta Bizkargi eskolako banda gaztea ariko dira. Estilo askotariko piezak eskainiko dituzte bi bandek, nahiz bakarka edo elkarrekin.

Banda gazteak 'Hompeh march', 'You are my sunshine', 'Skoer Boi' eta 'Witch doctor' abestiak eskainiko ditu, eta Azkoitiko Musika Bandak 'Laboakadak', 'The Eightiers' eta 'Coldplay on stage' abestiak. Bi bandak batera ere arituko dira, eta orduan 'The lion king', 'Aldapeko' eta 'Ikusi mendizaleak' abestiak joko dituzte.

Datorren astean izango da Taldez talde egitasmoko hirugarren eta azken emanaldia; Iraurgi eta Bizkargi abesbatzen emanaldia izango da orduan. Bizkargi Musika eta Dantza Eskolak antolatu du XXIV. Taldez Talde egitasmoa.