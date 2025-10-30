Misas con motivo de la festividad del día de Todos los Santos

La Parroquia de Azkoitia celebrará el próximo sábado, 1 de noviembre, la Festividad de Todos los Santos. Con ese motivo, se oficiarán varias misas en la Parroquia Santa María la Real de la localidad. Las celebraciones del sábado seguirán el horario habitual de los domingos. La misa en castellano comenzará a las 10.00, y la misa principal, en euskera, será a las 11.00 horas.

Por otro lado, hoy viernes, víspera de la festividad, habrá una misa a las 19.00, y por este motivo no se celebrará la sesión de oración silenciosa.

En los barrios de Urrategi y Martirieta, el 1 y 2 de noviembre, respectivamente, se celebrarán misas o liturgias de la palabra a las 10.00.