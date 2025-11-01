Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Componenentes y principales promotores de la iniciativa que, con los años, ha ido creciendo. MAREA URDINA

Azkoitia

Marea Urdina hace una pausa tras ocho años de intenso recorrido

La organización ha anunciado que se «toma un respiro» dejando «las puertas abiertas» para quienes quieran «seguir impulsando la ola»

Eli Aizpuru

Azkoitia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

Después de ocho años de un recorrido lleno de compromiso e ilusión, la asociación Marea Urdina ha decidido tomarse un descanso. En un comunicado, ... el colectivo ha expresado su satisfacción por el camino recorrido y su convencimiento de haber dejado una pequeña pero significativa huella en el entorno asociativo e institucional. «Pusimos en marcha una pequeña ola, y creemos que, a nuestra medida, ha llegado a muchos rincones», señalan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  5. 5 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  6. 6 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10

    Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Marea Urdina hace una pausa tras ocho años de intenso recorrido

Marea Urdina hace una pausa tras ocho años de intenso recorrido