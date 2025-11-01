Marea Urdina hace una pausa tras ocho años de intenso recorrido

Después de ocho años de un recorrido lleno de compromiso e ilusión, la asociación Marea Urdina ha decidido tomarse un descanso. En un comunicado, ... el colectivo ha expresado su satisfacción por el camino recorrido y su convencimiento de haber dejado una pequeña pero significativa huella en el entorno asociativo e institucional. «Pusimos en marcha una pequeña ola, y creemos que, a nuestra medida, ha llegado a muchos rincones», señalan.

Durante estos años, Marea Urdina ha llevado a cabo innumerables actividades, jornadas e intervenciones, y siempre ha tratado de responder con entusiasmo a quienes se han acercado a colaborar o a pedir apoyo. Su filosofía se ha mantenido constante: reforzar la ola azul desde el conocimiento, la pasión y las capacidades de cada persona.

Sin embargo, el colectivo considera que ha llegado el momento de hacer una pausa. El cansancio acumulado y la dificultad para incorporar nuevas personas en la gestión y las iniciativas han llevado a la asociación a decidir pasar a una fase de 'stand by'. «En este momento no somos capaces de responder adecuadamente a las demandas que recibimos», explican.

Aun así, Marea Urdina no desaparece. Seguirá acompañando el desarrollo de los proyectos estratégicos en marcha y pondrá a disposición de la ciudadanía los materiales y recursos generados, garantizando su gestión. No asumirá, eso sí, nuevos retos ni pondrá en marcha diferentes iniciativas como ha ido organizando a lo largo de estos años.

El grupo ha querido expresar su agradecimiento más sincero a todas las personas que han colaborado durante esta trayectoria. «Sin vuestro apoyo, vuestras ideas, energía e ilusión, la ola azul de Marea Urdina no habría sido posible».

Como mensaje final, lanzan una invitación abierta. «Si alguien desea volver a impulsar la ola, contará con todo nuestro apoyo y disposición».

Inclusión, en mayúsculas

Marea Urdina es una asociación que se constituyó para promover la inclusión de personas con diversidad funcional y concretamente, originariamente, con especial atención a las personas con autismo. 'Marea Urdina' significa 'Marea Azul' porque pretendían movilizar a muchas personas como una ola, nadando en aguas abiertas; 'azul', porque el color azul suele asociarse al autismo.

Nació como una iniciativa de cuatro nadadores que de alguna manera tenían cerca el autismo tanto en la familia como en el entorno y combinaron su afición por la natación con el deseo de sensibilizar a la sociedad sobre el autismo. Han llegado a reunir a más de 20 familias en la asociación junto a cientos de vecinos y vecinas de la comarca que tras las campañas de sensibilización y numerosas actividades se han involucrado y colaborado. Es el caso de las diferentes marchas, fiestas culturales o deportivas que han organizado durante estos años a lo largo de la comarca.

En julio de 2018 se realizó una travesía a nado por la costa de Gipuzkoa (aproximadamente 63 kilómetros, Saturraran-Mutriku hasta Hondarribia) para dar visibilidad al autismo y generar conciencia social. Tras esa primera puesta en escena, Marea Urdina ha sido reconocida por toda la ciudadanía con numerosas actividades y campañas.

El objetivo principal declarado es la inclusión de personas con diversidad funcional en todos los ámbitos: educación, deporte, cultura, ocio, al que se unen el de sensibilizar a la sociedad sobre el autismo y otras necesidades especiales, y buscar que las estructuras —asociaciones, centros escolares, entidades deportivas— actúen desde la inclusión.

Su ámbito de actuación ha sido principalmente la comarca del Urola-Kosta (Azkoitia, Azpeitia, Zumaia) aunque algunas de sus acciones han tenido mayor repercusión.