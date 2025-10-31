Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marcha solidaria Urdinduz realizada en Azpeitia en 2023. Marea Urdina
Azkoitia

Marea Urdina hace una pausa tras ocho años de intenso recorrido

La organización, que nació con el objetivo de sensibilizar en torno al autismo, ha anunciado que se «toma un respiro» dejando «las puertas abiertas» para quienes quieran «seguir impulsando la ola»

Eli Aizpuru

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:14

Después de ocho años de un recorrido lleno de compromiso e ilusión, la asociación Marea Urdina ha decidido tomarse un descanso. En un comunicado, el colectivo, que nació con el objetivo de sensibilizar en torno al autismo, ha expresado su satisfacción por el camino recorrido y su convencimiento de haber dejado una pequeña pero significativa huella en el entorno asociativo e institucional. «Pusimos en marcha una pequeña ola, y creemos que, a nuestra medida, ha llegado a muchos rincones», señalan.

Durante estos años, Marea Urdina ha llevado a cabo innumerables actividades, jornadas e intervenciones para sensibilizar a la sociedad sobre el autismo, y siempre ha tratado de responder con entusiasmo a quienes se han acercado a colaborar o a pedir apoyo. Su filosofía se ha mantenido constante: reforzar la ola azul desde el conocimiento, la pasión y las capacidades de cada persona.

Sin embargo, el colectivo considera que ha llegado el momento de hacer una pausa. El cansancio acumulado y la dificultad para incorporar nuevas personas en la gestión y las iniciativas han llevado a la asociación a decidir pasar a una fase de 'stand by'. «En este momento no somos capaces de responder adecuadamente a las demandas que recibimos», explican.

Aun así, Marea Urdina no desaparece. Seguirá acompañando el desarrollo de los proyectos estratégicos en marcha y pondrá a disposición de la ciudadanía los materiales y recursos generados, garantizando su gestión. No asumirá, eso sí, nuevos retos ni pondrá en marcha diferentes iniciativas como ha ido organizando a lo largo de estos años.

El grupo ha querido expresar su agradecimiento más sincero a todas las personas que han colaborado durante esta trayectoria. «Sin vuestro apoyo, vuestras ideas, energía e ilusión, la ola azul de Marea Urdina no habría sido posible».

Como mensaje final, lanzan una invitación abierta. «Si alguien desea volver a impulsar la ola, contará con todo nuestro apoyo y disposición».

