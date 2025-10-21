Juan Carlos Valor ha sido el ganador del Campeonato de Veteranos de Anaitasuna

Sara Utrera azkoitia. Martes, 21 de octubre 2025, 20:34 Comenta Compartir

La quinta edición de Beteranoen Anaitasuna Xake Txapelketa se disputó el domingo con la victoria final de Juan Carlos Valor con 6,5 puntos de siete partidas, y sin dar opciones a sus rivales. En segunda posición terminó José Joaquín Larrañaga con 4,5, y tercero el portugalujo Juan Carlos García con 4 puntos. Les siguieron:A.Alzás (3,5), X.Beorlegi y M.Paredes (3), X.Ruiz (2,5) y J.C.Fernández (1).

El domingo a las 16.00 horas se celebrará el V Torneo Femenino Anaitasuna Kakute. «De momento hay nueve inscritas», han señalado, desde el club de ajedrez de Azkoitia.

Mientras tanto, se sigue disputando el Zonal del Campeonato de Gipuzkoa individual de Tercera categoría que, organizado por bajo el paraguas de la Federación Guipuzcoana de Ajedrez y la organización de Anaitasuna-Kakute de Azkoitia, otorgará tres plazas de ascenso directo a Segunda categoría. El pasado sábado se jugó la segunda ronda. «Prometía ser interesante, y así fue, con victoria de Jorge Domingo ante Juan Cruz Fernández, y de Alex Franco ante Alaitz Hidalgo», han explicado desde el club. Erik Fernández venció a Ekain Aldalur, mientras que las partidas M. Arriola-V. Draushchack; A. Arriola-Fernández Salas; X. Garate-O. González y A. Zubeldia-J. Azpillaga terminaron en tablas. Con ello, Domingo y Franco lideran el campeonato y tendrán que verse las caras el próximo sábado, «llegando así al ecuador del torneo y teniendo en mente las posibilidades de cada uno». El resto de emparejamientos serán los siguientes: Fernández Mtez.-M. Arriola, V. Drahuschak-A. Arriola, O. González-E. Fernández, J. Azpillaga-A. Hidalgo, Fernández Salas-A. Zubeldia y X. Garate-C. Solorzano. Descansa E. Aldalur.

Por otro lado, en el Zonal de Segunda de Elgoibar, Izaro Arriola perdió en su enfrentamiento frente a Iker García, en una partida que se torció en el último momento. «Izaro aún tiene margen, ya que son siete rondas. Tiene que pensar en no fallar más, ya que su partida adelantada con Markel Kerexeta acabó en derrota», han explicado desde el club.