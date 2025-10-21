Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La quinta edición de Beteranoen Anaitasuna Xake Txapelketa se disputó el domingo con victoria de Juan Carlos Valor.

Azkoitia

Juan Carlos Valor ha sido el ganador del Campeonato de Veteranos de Anaitasuna

Jorge Domingo y Alex Franco lideran el Zonal del Campeonato de Gipuzkoa individual de Tercera categoría, que se disputa en Azkoitia

Sara Utrera

azkoitia.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:34

Comenta

La quinta edición de Beteranoen Anaitasuna Xake Txapelketa se disputó el domingo con la victoria final de Juan Carlos Valor con 6,5 puntos de siete partidas, y sin dar opciones a sus rivales. En segunda posición terminó José Joaquín Larrañaga con 4,5, y tercero el portugalujo Juan Carlos García con 4 puntos. Les siguieron:A.Alzás (3,5), X.Beorlegi y M.Paredes (3), X.Ruiz (2,5) y J.C.Fernández (1).

El domingo a las 16.00 horas se celebrará el V Torneo Femenino Anaitasuna Kakute. «De momento hay nueve inscritas», han señalado, desde el club de ajedrez de Azkoitia.

Mientras tanto, se sigue disputando el Zonal del Campeonato de Gipuzkoa individual de Tercera categoría que, organizado por bajo el paraguas de la Federación Guipuzcoana de Ajedrez y la organización de Anaitasuna-Kakute de Azkoitia, otorgará tres plazas de ascenso directo a Segunda categoría. El pasado sábado se jugó la segunda ronda. «Prometía ser interesante, y así fue, con victoria de Jorge Domingo ante Juan Cruz Fernández, y de Alex Franco ante Alaitz Hidalgo», han explicado desde el club. Erik Fernández venció a Ekain Aldalur, mientras que las partidas M. Arriola-V. Draushchack; A. Arriola-Fernández Salas; X. Garate-O. González y A. Zubeldia-J. Azpillaga terminaron en tablas. Con ello, Domingo y Franco lideran el campeonato y tendrán que verse las caras el próximo sábado, «llegando así al ecuador del torneo y teniendo en mente las posibilidades de cada uno». El resto de emparejamientos serán los siguientes: Fernández Mtez.-M. Arriola, V. Drahuschak-A. Arriola, O. González-E. Fernández, J. Azpillaga-A. Hidalgo, Fernández Salas-A. Zubeldia y X. Garate-C. Solorzano. Descansa E. Aldalur.

Por otro lado, en el Zonal de Segunda de Elgoibar, Izaro Arriola perdió en su enfrentamiento frente a Iker García, en una partida que se torció en el último momento. «Izaro aún tiene margen, ya que son siete rondas. Tiene que pensar en no fallar más, ya que su partida adelantada con Markel Kerexeta acabó en derrota», han explicado desde el club.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Juan Carlos Valor ha sido el ganador del Campeonato de Veteranos de Anaitasuna

Juan Carlos Valor ha sido el ganador del Campeonato de Veteranos de Anaitasuna