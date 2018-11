José Luis Fernández (Presidente de Kakute Xake Taldea): «Casi todo está preparado para el, hasta ahora, mejor Torneo de San Andrés» José Luis Fernández y Ángel Martín en la presentación del evento de ajedrez. / SUDUPE «Creemos que se superará la inscripción de 113 jugadores del año pasado», señala JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:28

El próximo 2 de diciembre se disputará el XXIII Torneo de San Andrés-Azkoitia 2018. El presidente del club azkoitiarra Anaitasuna Kakute Xake Taldea, José Luis Fernández, presentó junto al concejal de deportes del consistorio azkoitiarra, Ángel Martín, el cartel del torneo así como los premios finales que conforman el torneo. Hablamos con el presidente del club sobre las características del Torneo de San Andrés.

-A estas alturas, ¿está casi todo preparado?

-Casi todo sí, quedan los últimos flecos para que el evento sea mejor que otros años, pero ese trabajo ya es de última hora. Lo importante es que los principales actores, es decir, los jugadores, ya se van inscribiendo. Desde que se terminó la anterior edición, no hemos parado de trabajar para que la de este año sea aún mejor y tras meses intensos de diseñar, mejorar y ampliar las características del evento, creo que lo hemos conseguido y con creces.

- ¿Cuál es la principal virtud del torneo?

-Son varias las virtudes y con un solo objetivo: el disfrute de los jugadores que participen. De un lado el local de juego, la sala grande de Elkargune es un marco perfecto, equipado y muy agradable para un torneo de estas características. Había que establecer unos premios llamativos para los jugadores de nivel, es decir, grandes maestros y maestros internacionales. Además, había que poner una buena serie de premios para aquellos jugadores de nivel un poco más bajo pero con aspiraciones a rivalizar con la élite del ajedrez vasco y, por ello, los premios llegan hasta el décimo puesto.

-¿Y del resto?

-Eso es casi lo más interesante, ahí reside el grueso de jugadores, y hemos puesto un abanico de premios muy interesante para las distintas categorías. Además, se han mejorado las condiciones de los árbitros que realizaron un impresionante trabajo el año pasado.

-Pues sí que es una buena relación de premios.

-Y eso no es todo, entre ronda y ronda y mientras los árbitros realizan los emparejamientos de la siguiente ronda, habrá sorteos entre los participante de cestas de navidad, productos, botellas de vino, gasolina y cenas, etc., y todo por una inscripción de 2 euros. Con buenos y abundantes premios por poco precio, la asistencia será importante y será otro gran día dentro del ajedrez azkoitiarra. No en vano se ha convertido en uno de los torneos de ajedrez de rápidas más importante de Euskadi.

-Para todo esto tienen un buen apoyo, ¿no?

-Pues sí, y yo creo que una cosa lleva a otra. Durante años, este club está haciendo una importante labor organizativa y eso se está reflejando en la satisfacción de los jugadores que acuden. Eventos como este, la Final Gaztedi, el Villa de Azkoitia o el Match Herrikoloreak, han atraído mucha gente a nuestra localidad. La satisfacción de la gente y el buen trabajo hace que los patrocinadores estén a gusto con el club. El reflejo de nuestra actividad de formación, competición y organización es el apoyo del ayuntamietno, y empresas privadas como Danobat, Sidenor, Avia, Eroski, FGA, Orbela, Rural Kutxa, ETK, TiendaAzul, Nho y Olan Arkitektura. Entre todos ellos y con el aporte de Anaitasuna Kakute, se ha logrado hacer un torneo muy atractivo para todos los niveles, categorías, edades, sexos, clubes, etc... todos tienen su opción y eso es lo que hace aún más atractivo el torneo. En el fondo es todo aquello que federados y aficionados al ajedrez han deseado siempre: un torneo con buenas condiciones, premios, organización y ambiente. ¿Qué más se puede pedir?

-¿Qué inscripción esperan?

-Bueno, esto es algo muy difícil de calcular. La mejora de premios es sustancial, la cantidad de información enviada a los clubes y jugadores por distintos medios ha sido abundante y luego el boca a boca y la experiencia de los dos últimos años, nos hacen pensar que se superará la inscripción de 113 jugadores del año pasado. Pero como otros años, los jugadores esperan a la última semana para inscribirse y no se puede hacer una estimación aún. Pero estamos preparados para acoger a 200 jugadores. La fecha límite de inscripción es el 30 de noviembre a las 20.00 horas, rellenado el formulario en la web del torneo http://anaitasuna-kakute.wixsite.com/anaitasuna-kakute/xxiii-to-san-andres-azkoitia-2018.