Jorge Domingo.

Azkoitia

Jorge Domingo roza el ascenso tras imponerse también en la cuarta jornada

E.A.

azkoitia.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

El Zonal del Campeonato de Gipuzkoa de Tercera categoría, disputado este sábado en Azkoitia, celebró su cuarta ronda con partidas vibrantes y ya decisivas en la lucha por las tres plazas de ascenso a Segunda categoría.

Uno de los grandes protagonistas es Jorge Domingo, que tras imponerse a Víctor Drahuschak suma 4 de 4 puntos posibles, situándose como firme candidato al ascenso. Con un juego sólido, preciso y sin apenas conceder oportunidades, Domingo dominó sus enfrentamientos y afrontará la última ronda ante Oier González (3 puntos), quien este sábado venció a Álex Franco y mantiene vivas sus opciones de subir de categoría.

También entra de lleno en la pelea Juan Cruz Fernández, que tras su victoria ante Aiert Zubeldia alcanza los 3 puntos y dependerá de sí mismo en la última jornada para lograr una de las ansiadas plazas.

Por su parte, Xuban Garate y Julen Azpillaga se impusieron a Mikel Arriola y Erik Fernández, respectivamente. En la categoría femenina, destacó el emocionante duelo entre Ane Arriola y Alaitz Hidalgo, resuelto a favor de esta última tras una intensa batalla sobre el tablero. Ekain Aldalur también sumó una victoria ante Caleb Solorzano.

Fin del torneo, este sábado

El torneo concluirá el próximo sábado con los siguientes emparejamientos:

González-Domingo, J.C. Fernández-Garate, Azpillaga-Drahuschak, Franco-M. Arriola, Hidalgo-Zubeldia y Solorzano-E. Fernández.

