Fin de inscripción al concurso de cortos de Andramaris

Hoy finaliza el plazo para inscribirse en el IX. Concurso de Cortometrajes de Andramaris. Para la edición de este año, el tema escogido es el 'miedo' y los cortos tendrán que basarse en ese concepto como argumento central.

El último día de plazo para presentar los cortos será el 7 de agosto y como cada año, los cortometrajes se proyectarán el 15 de agosto, en Andramaris, en Herriko plaza.

Un punto que se ha modificado en las bases del concurso para este año es la duración de los trabajos. Hasta ahora tenían que tener una duración entre 4 y 10 minutos.

En esta edición, los trabajos no podrán superar los 12 minutos o se quedarán fuera de concurso. También se ha eliminado el tiempo mínimo de duración. El último día de plazo para presentar los cortos será el 7 de agosto en formato digital, en DVD, CD o en cualquier otro formato siempre que sea legible por un ordenador común y tienen que ser en euskera. Pueden participar las personas mayores de 16 años y los trabajos han de presentarse en el Departamento de cultura del Ayuntamiento. El primer premio será de 250 euros y trofeo y el premio del espectador 150 euros y trofeo. Si tras finalizar el plazo de inscripción, el número de participantes es muy alto, se convocará una reunión para adoptar las medidas correspondientes. Asimismo, si se presentan menos de cuatro trabajos, el concurso quedará anulado. Todos los trabajos que cumplan con una calidad mínima, recibirán una dieta de 125 euros. No se aceptarán trabajos que no respeten la igualdad entre mujeres y hombres, así como la diversidad social.