Un incendio en Plaza Bizkargi retrasó una hora la Media Maratón La familia de Diego recibió el dorsal número 1 antes de la prueba. El fuego se originó en un cuadro eléctrico, según bomberos y técnicos municipales, y quemó un coche JOAQUÍN SUDUPE AZKOITIA. Domingo, 31 marzo 2019, 01:08

Un incendio que provocó una aparatosa humareda en la Plaza Bizkargi obligó ayer a retrasar una hora la salida de la Media Maratón Internacional Memorial Diego García. Poco antes de la salida de la prueba popular, a las 16.10 de la tarde, cinco camiones de bomberos pasaban por la salida de la prueba para desconcierto de los 375 participantes y el numeroso público congregado en las inmediaciones.

La noticia sobre el fuego en la Plaza Bizkargi se difundió entre los asistentes, pero no impidió que la prueba popular se iniciará a las 16.15 horas, ya que su recorrido no discurría por la zona del incidente.

En cambio, el circuito de la Media Maratón pasaba por la entrada de los garajes donde se originó el incendio y, en este caso, hubo que esperar hasta que bomberos y autoridades municipales confirmaran que no había peligro para el desarrollo de la prueba, que arrancó finalmente a las 17.30 horas.

Portales desalojados

Según apuntaron fuentes de bomberos y técnicos municipales, un cuadro eléctrico fue el origen de la inmensa humareda que obligó, por prevención, a desalojar siete portales de la plaza Bizkargi. «Hacia las 16.00 horas ha habido una gran explosión seguida de otras más pequeñas que han hecho temblar todo el edificio», señalaba visiblemente afectada una de las vecinas de los portales desalojados. 56 viviendas fueron desalojadas por seguridad y, hacia las 16.45 horas, la Ertzaintza desalojaba también la plaza, ya que todavía no se sabía el motivo del humo que llenaba garajes y salía por las chimeneas de los edificios, rejillas de pluviales, alcantarillado, etc. Aunque no hubo heridos, el incendio sí provocó daños materiales y quemó un vehículo estacionado en el garaje.

Hubo también momentos de tensión. Un joven vecino había bajado a los garajes antes de la alarma, no contestaba al teléfono y nadie sabía de él. Finalmente, apareció y la tensión entre los numerosos vecinos y azkoitiarras que se acercaron al lugar se rebajó visiblemente. Hacia las 17.00 horas, los bomberos ya tenían controlado el incidente.

Con el beneplácito de técnicos y bomberos, la Media Maratón tomó la salida una hora más tarde de lo previsto y sus 1.080 participantes corrieron por su circuito habitual, que pasa por la zona en la que se produjo el incendio.