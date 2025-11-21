Hurkoa homenajea a Javier Zubizarreta con la H de Oro

S. U. AZKOITIA. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Javier Zubizarreta, alcalde de Azkoitia entre 2015 y 2023, ha sido galardonado con la H de Oro que la Fundación Hurkoa concede a las personas en reconocimiento a su aportación y compromiso con la entidad. De azkoitiarra a azkoitiarra, fue Jesus Alberdi, miembro del patronato de Hurkoa, quien le entregó la insignia al ex alcalde, en el acto de celebración por el 35 aniversario de la entidad, que tuvo lugar el jueves en el Centro Carlos Santamaria (EHU) de Donostia.

«A mí me habéis puesto la H de Oro. Hurkoa y toda la gente que trabaja en favor de las personas más necesitadas deberían llevar las 27 letras que componen el abecedario de la A a la Z. Animo a todas y a todos a seguir haciendo el bien, y a ver si esta sociedad nuestra se hace más humana», señaló Zubizarreta.

Hurkoa abrió una oficina en la plaza de Azkoitia en octubre de 2017 con el fin de atender a personas en situación de fragilidad o necesidad de tutela. El servicio se puso en marcha con siete personas, y hoy se atienden en Azkoitia, en coordinación con los servicios sociales y sanitarios de la comarca, alrededor de una treintena de personas. A nivel territorial, la organización, creada por Cáritas, atiende y acompaña a 615 personas mayores o con trastorno mental en situación de discapacidad, dependencia, desprotección o fragilidad. Junto a Zubizarreta, también recibió el reconocimiento David Mayor, Fiscal de la Unidad de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado. El acto contó con la presencia, de entre otras personas, de la alcaldesa Ana Azkoitia, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales Maite Peña, la directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco Lide Amilibia y del vicario general Mikel Aranguren.