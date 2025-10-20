Homenaje a la Virgen de Urrategi

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El domingo tuvo lugar el acto de homenaje por el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Urrategi. El acto principal se celebró en la plaza, donde los vecinos se congregaron alrededor de la imagen para honrarla. En la plaza se le ofreció un aurresku y se le cantó el 'Maria sortu zinan'. Después se realizó la procesión hasta la parroquia junto a los miembros de Txalkor Txistulari Taldea y de diferentes miembros de la parroquia; el acto contó con D. Fernando Prado, Obispo de la Diócesis, y el párroco Félix Azurmendi, y varios representantes municipales. El homenaje finalizó en la iglesia con una misa, la ofrenda floral a la Virgen, una Ezpata Dantza y la actuación del coro parroquial.