El hogar del jubilado afronta la renovación de la mitad de los miembros de la Junta Directiva Cualquier socio puede presentar su candidatura para optar a uno de los tres puestos JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:20

El año que viene corresponde renovar la junta directiva de la Asociación de Jubilados de Azkoitia en la mitad de sus componentes, esto es, 3 miembros.

Cualquier socio puede presentar su candidatura para optar a ser elegido en la Asamblea, para lo cual deberán inscribir su nombre en la oficina de la asociación.

Los elegidos permanecerán 4 años en el cargo, durante los cuales se responsabilizarán de alguna de las funciones que desempeña la Junta. Desde la Junta del hogar de Azkoitia animan a los socios a que se presenten o propongan a alguna otra persona como candidatos.

Pago de cuotas

A los socios (menores de 80 años) que todavía no han pagado la cuota correspondiente a este año 2018 (7 euros), les ruegan que pasen por la oficina de la asociación a realizar el ingreso, ya que en caso contrario deducirán que no quieren continuar como socios y se procederá a darles de baja. La Junta agradecería que cuando pasen por la oficina lleven consigo el número de la cuenta corriente (el IBAN completo) para evitar situaciones similares en los años posteriores. El horario de la oficina es de 10,30 a 12,30 los martes, jueves y viernes no festivos. Para cualquier duda pueden llamar al teléfono 943852168 dentro del horario que se han indicado.