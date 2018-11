Héctor Sánchez y Judith Goenaga, en el Absoluto y en el Femenino de ajedrez

La tercera ronda del Absoluto de Gipuzkoa individual de Ajedrez emparejó a Héctor Sánchez con el Maestro Internacional Iñigo Argandoña, antiguo amigo de ajedrez en los inicios del azkoitiarra y que es uno de los favoritos. Según señaló Héctor, «tenía preparado salir de una manera y en el último momento cambié de decisión y entonces entré en la preparación de Iñigo, quedándome peor. Pero aunque he perdido la partida, he salido contento de cómo he jugado». Héctor ocupa el 17º puesto de 38 jugadores y a buen seguro irá remontando en las 4 rondas que faltan.

Por otro lado, el domingo se disputó en la Casa de las Mujeres de Donostia el IV Torneo Ciudad de Donostia Femenino con la participación 18 mujeres y entre ellas, la azkoitiarra Judith Goenaga, que terminó en 6ª posición con 4 puntos de 7 partidas completando un buen torneo. El torneo lo venció Haizea Tornay, ganando todas sus partidas, seguida por Estibaliz Apellaniz y Teresa Solana.