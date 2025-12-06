Haurrentzako Itzal titere laborategia eskainiko dute Aizkibel liburutegian

AzkoitiaHaurrentzako Itzal titere laborategia eskainiko dute Aizkibel liburutegian
LH1, LH2 eta LH3 mailetako haurrei zuzendutako egitasmoa 18:15etan hasiko da, eta izen-ematea zabalik dago
Sara Utrera
azkoitia.
Larunbata, 6 abendua 2025, 20:44
Haurrentzako Itzal titere laborategia eskainiko da Aizkibel Liburutegian, abenduaren 10ean, 18:15etan. Bereziki LH1, LH2 eta LH3ko haurrei zuzendutako ekimena da, haurren irudimena, jolasa eta sormena lantzeaz gain, bolumenak, geometria eta espazioaren kontzientzia lantzeko aukera ematen dute.
Laborategi didaktiko eta dibertigarri hauetan haurrek, haien kabuz, material erraz eta erabilgarriak erabiliz euren elementuak sortuko dituzte, ondoren oihalaren atzean inprobisatu eta esperimentatzeko.
Parte hartu nahi duten haur eta gaztetxoek izena eman dezakete liburutegira bertatuz edo 943 85 08 98 telefono-zenbakira deituta.