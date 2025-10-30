Los grupos Añube y Trini Fox ofrecerán un concierto el próximo día 15 de noviembre

La música será protagonista en la Herriko Plaza el próximo 15 de noviembre. A partir de las 22:30 horas, el escenario se llenará con ... el sonido de Añube, seguido por la potencia de Trini Fox, en una noche organizada conjuntamente por el ayuntamiento y la asociación Azkoittiko Tabernaixek.

Añube, formado por músicos de Arrasate, Bergara, Aretxabaleta y Ataun, nació en 2020 y desde entonces no ha dejado de crecer. El disco homónimo –'Añube' (2022)–, marcó su debut, mientras que el año pasado publicaron su segundo trabajo bajo el título 'Errautsetatik loratzen'. Al frente de la banda se encuentra Aitor Bedia Hans, encargado de poner voz a un sonido que mezcla fuerza y emoción.

Tras ellos llegará el turno de Trini Fox, el grupo de punk rock originario del barrio de Urrestilla. Esta formación de Azkoitia-Azpeitia publicó el pasado año su último EP, 'Flanagan', sumándolo a una discografía que incluye otros títulos como 'Letaginak' o 'Ataraxia'.