El Gobierno Vasco anula el plan de Azkoitia de no crear una planta de residuos industriales

La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) ha resuelto de manera desfavorable contra la modificación de las normas subsidiarias presentada el ... pasado otoño por el Ayuntamiento de Azkoitia, mediante la cual se desautorizó la creación de la planta de residuos de construcción y demolición (RCD) prevista por el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa en la zona de Azkarate.

El consistorio azkoitiarra recibió el lunes el fallo, pero va a tratar de hacer valer el deseo de imposibilitar la construcción de una planta de valoración de materiales de obra, tal como fue acordado de manera unánime por los grupos políticos de la corporación en el pleno celebrado el pasado 30 de junio. Así, el alcalde de la localidad, Javier Zubizarreta (PNV) señaló ayer que «a pesar de que el informe del Gobierno Vasco sea contrario, haremos todo lo posible para que se respete la decisión tomada en pleno, una decisión acorde con la voluntad del pueblo y tomada por unanimidad».

Tras el revés de la COTPV, el Ayuntamiento explora el margen legal para impedir la planta de residuos Reacción municipal

Para desautorizar la instalación que pretenden Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento elaboró un informe con una modificación de las normas subsidiarias municipales, a fin de suprimir las áreas previstas para plantas de RCD. De esta manera, prohibió la construcción de vertederos, escombreras e instalaciones similares en suelo rural, en contra de la normativa que recogen las Directrices de Ordenación Territorial y el Plan Territorial Sectorial Agroforestal del País Vasco, que sí permiten este tipo de instalaciones en todo municipio de la comunidad autónoma.

El pleno aprobó de forma unánime variar las normas subsidiarias para no crear vertederos en suelo rural 30 de septiembre de 2020

Tras el revés recibido por parte de la COTPV, fuentes del Ayuntamiento aseguraron ayer que ya están explorando las opciones legales que les quedarían para que la instalación de RCD no se lleve a cabo. Así, desde EH Bildu sostienen que «haremos todo lo posible para parar la planta que quieren que se haga en Azkarate». Argumentan que, «la actividad industrial se debe realizar en terrenos industriales y que este tipo de plantas deben tener una gestión pública». Además, añaden que «permitir las leyes no significa que haya necesidad de una planta de este tipo en cada pueblo, y el Gobierno Vasco dijo claramente que en este momento en Gipuzkoa no hace falta otra planta de RCD».

También aluden a la intención de la empresa Larke, promotora de la planta. «Nos dio la palabra de que si el pueblo dijera que no a la planta, no seguirían adelante con el proyecto y esperamos que cumpla su palabra. Aunque la alegación que introdujeron a la modificación de las normas subsidiarias demuestra lo contrario».