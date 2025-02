El fotógrafo azpeitiarra Juan Mari Ibarzabal lleva a Azkoitia su exposición de aves

E. A. AZKOITIA. Jueves, 20 de febrero 2025, 20:30 Comenta Compartir

La sala de exposiciones Portaleburu acogerá a partir de hoy viernes una exposición sobre las aves de nuestro entorno titulada 'Gure inguruko hegaztiak' del fotógrafo azpeitiarra Juan Mari Ibarzabal. La muestra se compone de fotografías de aves que el autor ha ido recopilando durante los últimos años con un total de 45 imágenes de especies de pájaros diferentes, todos ellos procedentes de Gipuzkoa y Navarra.

Ibarzabal comenzó a fotografiar aves en 2006. «Empecé a fotografiar pájaros en la cabaña de un amigo. Me venían cuatro, siempre los mismos, y les ponía comida. Me aburría. Luego conocí a Roman Azkue, que sabía mucho de pájaros, y empecé con él. En aquellos años hice un bonito reportaje del Martín Pescador. Comencé a ir a Navarra y allí sí que conocí muchos pájaros. Al principio no conocía las aves pero ellos también te enseñan mucho, los comportamientos...», señalaba Ibarzabal en una anterior entrevista realizada por EL DIARIO VASCO.

Horario

La exposición fotográfica abrirá hoy en horario de 18.00a 20.00 y podrá ser visitada durante dos fines de semana, hasta el próximo día 2 de marzo. Los sábados abrirá de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00; y los domingos, de 12.00 a 14.00.