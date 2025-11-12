Fallece Don Jenaro Lekuona, párroco de Azkoitia durante más de dos décadas

Don Jenaro Lekuona Ruiz de Gauna, quien fuera párroco de Azkoitia entre los años 1978 y 2002 ha fallecido este miércoles en San Sebastián a ... los 85 años.

Natural de Bergara, Don Jenaro desarrolló una intensa labor pastoral y social durante más de dos décadas al frente de la parroquia, destacando por su cercanía con los feligreses, su impulso a la vida cultural y religiosa del municipio y su especial dedicación al patrimonio artístico local.

De esta forma, promovió y acompañó importantes iniciativas, entre ellas la restauración del retablo mayor de la iglesia parroquial, obra concluida en 2001, así como las instalaciones parroquiales.

Fue también una figura destacada en la transición eclesiástica de aquellos años. «Le tocó vivir momentos muy difíciles, que supo afrontar con sensibilidad y equilibrio. Bajo su guía, la parroquia vivió un proceso de apertura y renovación, pasando de una etapa más conservadora a otra más participativa y vinculada al Concilio Vaticano II», recuerda el cronista y amigo Juan Bautista Mendizabal.

En reconocimiento a su entrega y a su destacada contribución a la vida del municipio, el Ayuntamiento de Azkoitia le nombró Hijo Adoptivo de la Villa en 2002, distinción que simboliza el afecto y la gratitud de todo el pueblo hacia su persona.

Por deseo del propio fallecido, los funerales por su eterno descanso se celebrarán este jueves en la iglesia parroquial de Santa María La Real de Azkoitia, a las 19.00, en una ceremonia que será presidida por el Obispo de San Sebastián, Fernando Prado . La Banda Municipal de Música de Azkoitia participará en el acto, rindiendo honores al fallecido en reconocimiento a su condición de Hijo Adoptivo y a su larga trayectoria de servicio y compromiso con la villa.