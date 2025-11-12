Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Jenaro Lekuona, en una entrevista para este periódico. Oliden

Fallece Don Jenaro Lekuona, párroco de Azkoitia durante más de dos décadas

Natural de Bergara, en 2002 el Ayuntamiento de Azkoitia le nombró Hijo Adoptivo de la villa, donde por propio deseo del fallecido se celebrarán los funerales por su eterno descanso

Eli Aizpuru

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

Don Jenaro Lekuona Ruiz de Gauna, quien fuera párroco de Azkoitia entre los años 1978 y 2002 ha fallecido este miércoles en San Sebastián a ... los 85 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece Don Jenaro Lekuona, párroco de Azkoitia durante más de dos décadas

Fallece Don Jenaro Lekuona, párroco de Azkoitia durante más de dos décadas