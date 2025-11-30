Euriak ez die azkoitiarrei festarako gogoa kendu!
San Andres egun jendetsua ospatu dute herrian eta ateri uneak aprobetxatuz, jai egitarau oparoa izan dute
Azkoitia
Igandea, 30 azaroa 2025, 17:58
Sanandresen bueltan askotariko ekitaldiak izan dituzte Azkoitian. Pasa den asteburuan danborradaz gozatzeko aukera izan zuten eta oraingoan berriz, San Andres Eguna bera izan da festarako aitzakia. Bietan jai giroa protagonista izan bada ere, bada gonbidatzeko asmorik ez baina festara gerturatu den gonbidatua ere: euria, alegia.
Aurreko zapatuan ez zuen festa makurtu ordea, eta atzokoan, San Andres Egunean, ere ezin izan zuen eguraldi txarrak azkoitiarren ospakizunetarako gogoa kikildu.
Goizetik bustitik jo du eguraldiak. Hala ere, pixkanaka-pixkanaka kalera ateratzen hasi dira azkoitiarrak eta eguerdirako herria jendez gainezka zegoen. Aterkia eskuetan -ezinezkoa zen hura gabe ateratzea, busti gabe ibili nahiz gero behintzat- ater uneak aprobetxatu ditu jendeak herri kirol saioa ikusteko, taloa eta txorizoa jateko edo inguruetan zegoen azoka bereziaz gozatzeko.
Goizeko 9:30erako atera dira herriko dultzaineroak eta trikitilariak San Andres Egunari egunonak ematera. Egun honetan ohikoa den bezala, ehun parte-hartzaile inguru gerturatu da baita ere Txuri Urdin elkarteak antolatutako marrazki lehiaketan parte hartzera. Pixkanaka-pixkanaka, herritarrek eguneko azoka berezian erosketak egiteko probestu dute goiza. Barazkiak, ogiak, eztia eta bestelako produktuak izan dira salgai eliz ataritik hasi eta Plazaberriraino bitartean.
Bitartean, Txalkor txistulari taldekoek, Mendaroko eta Azpeitiko kideekin batera, kaleak girotu dituzte.
Euri jasa nagusitu da herri kirol saioa hasterako. Hala ere, ikuskizunaz gozatzera plazara atera dira herritarrak arkupeetako babesetik. Harria jasotzen Olaia Esnaola, Udane Ostolaza, Jon Unanue Goenatxo III.a eta Xabier Aranburu Guzta aritu dira. Aizkoran, berriz, Julen Alberdi Txikia IV.a eta Ugaitz Mugertza.
Jan edanerako tartea ere izan da. Azkoitia BHIk, Floreaga ikastetxeak, Azpeitiko Ikasberri ikastolak eta Presoen Lagunek beste hainbeste postu izan dituzte plazan eta txorizo eta taloaz gain, nahi adina edateko aukera eman zieten gerturatutakoei.
Arratsaldean, pilotarien txanda iritsi da, 51. Kontzejupeko Pilota Txapelketaren finalekin.
Honenbestez agurtuko dituzte San Andres jaiak Azkoitian, Gabonei sarrera ematen dieten festa herrikoiak.