Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de Gaztanenea, sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Azkoitia.

Azkoitia

La Escuela Oficial de Idiomas el día 30 abre la matrícula para cubrir las últimas plazas del curso

Eli Aizpuru

Azkoitia

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

Comenta

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) abrirá el próximo 30 de octubre un nuevo periodo de matriculación destinado a cubrir las plazas vacantes del curso ... 2025-2026. Aunque el proceso comenzó en septiembre, la adjudicación de plazas se realiza en distintas fases, por lo que la matrícula permanecerá abierta hasta enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  8. 8

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  9. 9 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Escuela Oficial de Idiomas el día 30 abre la matrícula para cubrir las últimas plazas del curso

La Escuela Oficial de Idiomas el día 30 abre la matrícula para cubrir las últimas plazas del curso