La Escuela Oficial de Idiomas el día 30 abre la matrícula para cubrir las últimas plazas del curso

AzkoitiaLa Escuela Oficial de Idiomas el día 30 abre la matrícula para cubrir las últimas plazas del curso
Azkoitia
Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) abrirá el próximo 30 de octubre un nuevo periodo de matriculación destinado a cubrir las plazas vacantes del curso ... 2025-2026. Aunque el proceso comenzó en septiembre, la adjudicación de plazas se realiza en distintas fases, por lo que la matrícula permanecerá abierta hasta enero.
La lista actualizada de plazas disponibles se publicará el 29 de octubre en la página web de la EOI de Eibar. A partir de ese momento, quienes estén interesados podrán formalizar su inscripción de forma presencial, tanto en el centro de Eibar como en el Palacio Gaztanenea de Azkoitia, donde también se imparten clases.
En esta fase aún quedan plazas libres de francés en los niveles A1, A2 y B1, y de inglés en B1, B2.1 y B2.2, disponibles en modalidad presencial y semipresencial. Para el nivel C1 de inglés, las vacantes se limitan a la modalidad presencial.
Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del correo electrónico eoieibarheo@gmail.com o en los números de teléfono 943 89 92 75 (Eibar) y 943 54 16 50 (Azkoitia).
