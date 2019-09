Encuentro de ajedrez en el ayuntamiento el domingo Miembros del club, con representantes municipales en uno de los actos del 40 aniversario. / SUDUPE Detro del 40 Aniversario del Club Anaitasuna Kakute Xake Taldea JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Miércoles, 11 septiembre 2019, 00:19

Entre las actividades para la celebración del 40 Aniversario del Anaitasuna Kakute Xake Taldea, están preparado un encuentro entre los socios del club y un combinado de jugadores denominados Lagunak para el próximo domingo.

La directiva quiere traer aquellos jugadores con una especial conexión al club; «al final no es más que una representación de los grandes amigos que este club y sus socios han hecho en el abanico ajedrecístico guipuzcoano, pero todo no se puede abarcar y además está la disponibilidad para dicho día, ya que muchos jugadores no han podido acudir».

15 jugadores por equipo

En el encuentro, un mínimo de 15 jugadores por cada equipo, se enfrentarán en dos partidas, la primera, a una hora por jugador, y una segunda a ritmo de ajedrez relámpago (5 minutos por jugador) para dar mayor emoción al encuentro.

El evento se disputará en el salón de plenos del ayuntamiento, a partir de las 10.00, arbitrado por el Internacional Mikel Almansa. La organización del club espera poder retransmitir la partida de la mesa 1 por internet y los distintos jugadores del equipo Lagunak, provenientes de varias localidades, ya han confirmado su asistencia.

La directiva apunta que «ha sido un año muy importante, los socios están muy ilusionados y el gran ambiente existente nos hace afrontar con otras miras el futuro inmediato. Celebrar 40 años es muy importante; están llenos de trabajo y dedicación a un deporte minoritario y que requiere un extra de implicación. Y celebrarlo en un marco incomparable es otro motivo más de agradecimiento al ayuntamiento».