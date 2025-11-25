Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kontzejupean elkartu dira gaur udal ordezkariek eta herritarrek bost minutuko isilunea egiteko, eta kandela bana pizteko emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako sinbolo gisa. Udala

Ekintza sinboliko batekin ekarri du gogora azaroaren 25a Azkoitiko Udalak

Kontzejupean elkartu dira gaur udal ordezkariek eta herritarrek bost minutuko isilunea egiteko eta kandela bana pizteko

Sara Utrera

Sara Utrera

Asteartea, 25 azaroa 2025, 13:43

Comenta

Azkoitiko Udalak ekintza sinboliko batekin ekarri zuen gogora Azaroaren 25a, Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna. Kontzejupean, Ana Azkoitia alkatea buru, elkartu dira gaur udal ordezkariek eta herritarrek bost minutuko isilunea egin dute biktimen oroimenean.

Imagen principal - Ekintza sinboliko batekin ekarri du gogora azaroaren 25a Azkoitiko Udalak
Imagen secundaria 1 - Ekintza sinboliko batekin ekarri du gogora azaroaren 25a Azkoitiko Udalak
Imagen secundaria 2 - Ekintza sinboliko batekin ekarri du gogora azaroaren 25a Azkoitiko Udalak

Isilunearen ostean, alkateak hartu du hitza: «Hitza, errespetua, presentzia, pentsamendua, eta askatasuna ezin zaizkio inori ukatu, eta gutxiago emakumeei, emakume izate soilagatik. Aurten Udalak 31 biktima artatu ditu. Zero tolerantzia da bide bakarra. Indarkeria matxistaren adierazpen arinenaren aurrean ere, zutik jarri eta ahotsa altxatu behar dugu. Erasotzaile orok jakin behar du ez dagoela inpunitaterik, eta epaileen sententziez gain, gizartearen zigorra ere izango duela. Azkoitian ez dugu inolako indarkeriarik onartuko. Indarkeriarik gabeko gizartea nahi dugu». Halaber, alkateak erne egoteko eskatu du: «Begiak eta belarriak ondo zabaltzen baditugu, seguruenik gutako askok indarkeria matxista kasuren bat oso edo nahiko gertu izan dezakegu. Kasu horietan, gutako bakoitzaren ardura da biktimei begiak zabaltzen laguntzea, indarkeriak biktimaren pentsamendua eta arrazoia ezeztatu egiten dituelako, pertsona, emakumea, ezerezera kondenatuta. Eta arrisku horretan gutxien uste duena eror daiteke».

Bertaratu direnek kandela bana piztu dute emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako sinbolo gisa. Aurretik denek batera Udaleko Gizarte langilea den Koro Epelde Zubizarretak idatzitako bertso bat abestu dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Jorge García-Dihinx, pediatra: «En días de frío, mejor sal a la calle sin abrigo para activarte»
  6. 6

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9

    Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  10. 10

    «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ekintza sinboliko batekin ekarri du gogora azaroaren 25a Azkoitiko Udalak

Ekintza sinboliko batekin ekarri du gogora azaroaren 25a Azkoitiko Udalak