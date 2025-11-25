Ekintza sinboliko batekin ekarri du gogora azaroaren 25a Azkoitiko Udalak
Kontzejupean elkartu dira gaur udal ordezkariek eta herritarrek bost minutuko isilunea egiteko eta kandela bana pizteko
Asteartea, 25 azaroa 2025, 13:43
Azkoitiko Udalak ekintza sinboliko batekin ekarri zuen gogora Azaroaren 25a, Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna. Kontzejupean, Ana Azkoitia alkatea buru, elkartu dira gaur udal ordezkariek eta herritarrek bost minutuko isilunea egin dute biktimen oroimenean.
Isilunearen ostean, alkateak hartu du hitza: «Hitza, errespetua, presentzia, pentsamendua, eta askatasuna ezin zaizkio inori ukatu, eta gutxiago emakumeei, emakume izate soilagatik. Aurten Udalak 31 biktima artatu ditu. Zero tolerantzia da bide bakarra. Indarkeria matxistaren adierazpen arinenaren aurrean ere, zutik jarri eta ahotsa altxatu behar dugu. Erasotzaile orok jakin behar du ez dagoela inpunitaterik, eta epaileen sententziez gain, gizartearen zigorra ere izango duela. Azkoitian ez dugu inolako indarkeriarik onartuko. Indarkeriarik gabeko gizartea nahi dugu». Halaber, alkateak erne egoteko eskatu du: «Begiak eta belarriak ondo zabaltzen baditugu, seguruenik gutako askok indarkeria matxista kasuren bat oso edo nahiko gertu izan dezakegu. Kasu horietan, gutako bakoitzaren ardura da biktimei begiak zabaltzen laguntzea, indarkeriak biktimaren pentsamendua eta arrazoia ezeztatu egiten dituelako, pertsona, emakumea, ezerezera kondenatuta. Eta arrisku horretan gutxien uste duena eror daiteke».
Bertaratu direnek kandela bana piztu dute emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako sinbolo gisa. Aurretik denek batera Udaleko Gizarte langilea den Koro Epelde Zubizarretak idatzitako bertso bat abestu dute.