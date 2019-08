Detenido por abusar de una joven en fiestas de Azkoitia El varón realizó tocamientos a una mujer de 27 años en un bar JOAQUÍN SUDUPE Azkoitia Sábado, 17 agosto 2019, 17:36

Un hombre ha sido detendio esta pasada madrugada en Azkoitia acusado de abusar sexualmente de una joven en un céntrico bar, durante las fiestas patronales de los Andramaris. La policía municipal recibió el aviso a las 05.50 de la madrugada y acudió de inmediato al establecimiento hostelero, situado a menos de 300 metros de las dependencias de la policía municipal de Azkoitia, para detener al presunto autor del abuso.

El hombre, vecino de la localidad de Azpeitia, fue conducido a la comisaría de la Ertzaintza aunque todavía no se había producido la denuncia correspondiente. Poco después, una mujer de la localidad de 27 años interponía la denuncia contra el hombre que supuestamente la había sometido a tocamientos reiterados en los genitales. El agresor, un varón de 49 años sin antecedentes, está identificado y está imputado por un delito contra la libertad sexual. El agresor será sometido a un juicio rápido el próximo martes.

Ante este grave suceso, el Ayuntamiento de Azkoita ha mostrado de forma inmediata su más rotunda condena llamando a la ciudadanía a concentrarse en repulsa por este presunto abuso sexual. La concentración ha sido convocada para mañana, domingo, a las 12.30 horas delante de la Parroquia.

El alcalde Javier Zubizarreta ha lamentado el suceso denunciando que el mensaje de 'No es No' no cale en el conjunto de la sociedad. «Todo acto sexista es despreciable y es triste que tengamos que concentrarnos para denunciar un abuso machista ocurrido en medio de un bar. Es deprimente que cuantas más voces se alcen contra la violencia machista, más casos de abusos y agresiones estamos viendo. El único consuelo es que hoy se denuncia y no se tolera ningún abuso o exceso. En Azkoitia, tolerancia cero contra todo ataque sexual».

Tanto el alcalde como la Policía Municipal y la Ertzaintza han subrayado la «valentía de la mujer que no ha dudado en interponer una denuncia». Asimismo, el Ayuntamiento de Azkoitia ha puesto a disposición de la víctima todos los recursos de apoyo con los que cuenta y toda la ayuda que pueda ofrecer.

La portavoz del grupo municipal del PSE-EE de Azkoitia, Janire Igoa, también ha condenado lo sucedido y ha opinado que la sociedad debe tomar «conciencia de que cualquier abuso es reprobable» y debe ser «denunciado con contundencia». «No podemos consentir que se produzca ni una sola agresión contra la libertad de las mujeres del tipo que sea sin mostrar públicamente el más absoluto rechazo unánime de todos y cada uno de los vecinos de Azkoitia», ha concluido la representante socialista