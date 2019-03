La danza como integración social de personas con discapacidad El miércoles presentaron el trabajo en el ayuntamiento. / SUDUPE Es el objetivo del espectáculo que se ofrecerá el domingo a las 12.30 en Baztartxo | 'Nire, zure, gure Verdini. 25 urte' destinará la recaudación de taquilla al grupo de ocio Txolarte JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Viernes, 15 marzo 2019, 00:15

Mostrar las capacidades sobre el escenario de un grupo de personas con diversidad funcional. Mostrar la profesionalidad, la constancia y el tesón expuesto a lo largo de 25 años sobre el escenario. Reivindicar el arte de la danza como medio de integración social para las personas con discapacidad; son algunos de los objetivos del espectáculo 'Nire, zure, gure Verdini. 25 urte' que este domingo a las 12.30 horas presentará Verdini Dantza Taldea en el Baztartxo.

Este miércoles presentaron el trabajo en Azkoitia la creadora y coreógrafa Isabel Verdini junto al presidente del grupo, Jesús Murua, y la concejala de Cultura, Sonia Vázquez.

Les acompañaban la responsable del servicio de ocio de Atzegi, Olatz Miranda, y el coordinador comarcal del programa de Txolarte, Iraitz Otaño, ya que la actuación tendrá un fin solidario y la recaudación de taquilla se destinará a Txolarte.

Las entradas podrán adquirirse en el taquilla del Baztartxo a 4 euros y para facilitar el acceso, los frontones Oteiza se habilitarán como aparcamientos para vehículos.

La creadora y coreógrafa Isabel Verdini lleva 25 años bailando y respecto al nacimiento del grupo Verdini Dantza Taldea señaló que «surgió cuando estudiando danza y teatro en Barcelona nació mi sobrina Haizea con síndrome de down. Entonces comencé a investigar sobre la diversidad funcional y prometí a mi hermana que su hija Haizea sería bailarina como yo». Desde entonces no ha parado y a pesar de buenos y no tan buenos momentos «el grupo actúa y baila en los mejores teatros y se les considera profesionales».

En 25 años han presentado diversos espectáculos y para el que ofrecen este domingo en Azkoitia, han escogido lo que más les gusta de todos ellos para desarrollar este último trabajo.

Forman el grupo 18 bailarinas y bailarines que «con pasión, dedicación y profesionalidad, estrenaron la obra en el Teatro Victoria Eugenia. Es importante que la gente vea qué capacidad tienen estas personas sobre el escenario, qué transmiten. Por medio de la danza y de la cultura, trabajamos la inclusión», comentó el presidente del grupo Jesús Murua.

Importancia del ocio

La responsable de Atzegi, Olatz Miranda, hizo hincapié en lo importante que es el ocio. «Para nosotros es mucho más que pasárnoslo bien. Nos da la oportunidad de estar con los amigos, compartir, utilizar espacios públicos y desarrollar nuestras capacidades. Es importante para todas las personas y también para las personas con discapacidad intelectual». Es la aportación que realiza Txolarte. Atzegi cuenta con 300 personas voluntarias.

Según el coordinador del grupo de Txolarte de la comarca, Iraitz Otaño, «lo importante es garantizar el derecho de todas esas personas. Hasta ahora estaban en casa y tienen derecho a cocio». Con el dinero que se recaude en taquilla podrán «hacer un plan especial».

Las entradas estarán a la venta el mismo día una hora antes del inicio del espectáculo.